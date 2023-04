Les Galaxy S24 et S24+ pourrait avoir une plus grande capacité de stockage et 12 Go de RAM

Il n’est jamais trop tôt pour se projeter dans l’avenir ! Les Galaxy S24 et S24+ de Samsung devraient être dotés d’un stockage interne et d’une mémoire vive plus importants afin d’améliorer leurs performances globales. Bien que la série Galaxy S23 offre des performances de premier ordre à ses utilisateurs, il semble que Samsung ait trouvé un autre aspect à améliorer. En d’autres termes, les smartphones Galaxy S24 non Ultra pourraient bénéficier d’une mise à niveau importante.

Selon SamMobile, Samsung envisage d’améliorer les spécifications matérielles du Galaxy S24 d’entrée de gamme et du S24+. Le géant de la technologie envisage notamment d’augmenter la capacité de stockage de ces deux flagships.

Si le célèbre fabricant de smartphones poursuit dans cette voie, le S24 non Ultra devrait être plus performant que son prédécesseur, le Galaxy S23.

Il semble que le géant sud-coréen n’envisage pas seulement d’augmenter légèrement la capacité de stockage de ses prochains appareils. Il pourrait même s’agir d’une mise à niveau spectaculaire. Un informateur, connu sous le nom de Tarun Vats, prédit sur Twitter que les Galaxy S24 et Galaxy S24+ bénéficieront d’une énorme amélioration de la mémoire vive par rapport au Galaxy S23.

Samsung devrait doubler la capacité de stockage des Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus, qui passerait de 128 à 256 Go. Cela devrait permettre aux utilisateurs de stocker davantage de fichiers multimédias, tels que des vidéos et des photos. Sans oublier qu’il pourrait également contenir plus de jeux et d’applications.

GALAXY S24 Series:: Ram/Storage S24/S24+:: Ram will be upgraded from 8 GB memory to 12 GB, base models with 256GB Storage capacity.. Galaxy S24 Ultra:: Ram could reach upto 16 GB.. #GalaxyS24#samsunggalaxy pic.twitter.com/PIIA9qRjEF —Tarun Vats (@tarunvats33) April 2, 2023

De réelles prouesses ?

Il convient de rappeler que les Galaxy S23 et S23+ sont dotés d’une mémoire vive de 8 Go. Mais cette fois, l’informateur note que les successeurs de ces smartphones, les S24 et S24+, pourraient potentiellement bénéficier d’une option plus importante. Ils devraient être dotés d’une mémoire vive de 12 Go.

Grâce à cela, la prochaine génération de smartphones phares de Samsung devrait mieux gérer les tâches plus gourmandes en énergie, y compris les jeux. SamMobile note dans son rapport que Samsung a précédemment offert une option de 12 Go de RAM pour les smartphones Galaxy non Ultra lorsqu’elle a lancé le Galaxy S10+. Il semble que le fabricant de téléphones sud-coréen envisage de la ramener.

D’autre part, le meilleur Galaxy S24 Ultra offrira très probablement jusqu’à 16 Go de mémoire vive (RAM). En théorie, cela devrait permettre un multitâche plus fluide. Toutefois, il reste à voir si la mise à niveau de la mémoire vive se traduira par une augmentation significative des performances.