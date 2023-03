Twitter a introduit les « Organisations vérifiées », une nouvelle fonctionnalité permettant à des organisations pré-approuvées de vérifier les noms de domaine qui leur sont associés. Cette annonce vise à réduire la dépendance à l’égard de Twitter en tant qu’unique vérificateur de comptes. En outre, Twitter a déclaré qu’il cesserait de fournir une vérification gratuite des comptes à partir du 1er avril 2023.

Les organisations vérifiées de Twitter offrent aux entreprises et à leurs affiliés une nouvelle approche pour se différencier sur la plateforme. La fonction permet aux organisations de se distinguer sur Twitter et de contrôler le contrôle et la vérification de leurs comptes affiliés.

Elle fournit également un badge d’affiliation sur les profils des comptes affiliés, affichant le logo de l’organisation et les présentant sur le profil de l’organisation.

Important to establish whether someone actually belongs to an organization or not so as to avoid impersonation https://t.co/nFnr2hFvbY —Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2023

Twitter a annoncé que plusieurs organisations issues de différents secteurs, telles que des équipes sportives, des organes de presse, des sociétés financières, des entreprises du classement Fortune 500 et des organisations à but non lucratif, ont déjà rejoint les Organisations vérifiées. Ces organisations ont listé leurs comptes affiliés publiquement sur leurs profils Twitter, indiquant leur association avec l’organisation.

Disponibilité

À partir d’aujourd’hui, Twitter propose les « Organisations vérifiées » dans le monde entier. Les organisations approuvées de la liste d’attente recevront des invitations par e-mail, et les entreprises, les organisations à but non lucratif, les gouvernements et les organisations multilatérales intéressés peuvent s’inscrire sur la liste d’attente ici.

En annonçant cette fonctionnalité, Twitter a publié :