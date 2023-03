Les futurs Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 font leur apparition sur Geekbench

Alors que Samsung ne devrait pas lancer sa prochaine génération de smartphones pliables avant août 2023, il y a de fortes chances que l’entreprise teste déjà les premiers prototypes de ces appareils. Il n’est pas rare que des références à ces prototypes apparaissent sur des plateformes d’analyse comparative comme Geekbench et AnTuTu plusieurs mois avant leur lancement officiel.

Une chose analogue s’est produite avec les nouveaux appareils Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 de Samsung, les deux appareils pliables ayant fait leur première apparition sur Geekbench. Le rapport provient de la publication néerlandaise Galaxyclub.nl, habituellement digne de confiance, qui a été la première à repérer les nouveaux listings Geekbench.

Pour ceux qui l’ignorent, les listes Geekbench de ce type ne révèlent généralement pas les aspects matériels et logiciels détaillés des appareils. Pour la même raison, la seule information significative que nous avons pu tirer de ces listings est la probabilité que les deux smartphones soient équipés du SoC phare de Qualcomm — le Snapdragon 8 Gen 2. Il s’agit du même chipset que celui qui équipe la gamme existante de Galaxy S23 de Samsung. Étant donné que nous ne savons toujours pas si Samsung a l’intention de lancer des variantes Exynos de ces appareils, on peut supposer que les prototypes divulgués sont des variantes américaines de la série Galaxy Z Fold/Z Flip 5.

Le listing de Geekbench précise également les numéros de modèle des deux appareils. Galaxy Club postule que le code SM-F946U fait référence au Galaxy Z Fold 5, tandis que le SM-F731U est le nom de code interne de la version américaine du Galaxy Z Flip 5.

Bien qu’il soit trop tôt pour discuter des performances de la cinquième génération d’appareils pliables de Samsung, les premières indications semblent prometteuses. Prenons le cas du Galaxy Z Fold 5 (SM-F946U), qui a obtenu un score impressionnant de 2014 points dans le test monocoeur et de 5022 points dans les tests multicœurs. Le Galaxy Z Flip 5 (SM-F731U), un smartphone à clapet plus petit, n’est pas en reste et a réussi à battre son grand frère en obtenant 2030 points en test monocœur et 5213 points en test multicœur.

Encore de réelles questions

Ces scores placent les appareils pliables légèrement devant les appareils Galaxy S23 de Samsung, qui obtiennent généralement 1500 points lors d’un test monocoeur et 4900 points pour le test multicoeur. Étant donné que ces scores ont été obtenus avec une version précoce et non publique d’Android, ils ne sont pas nécessairement comparables aux performances de la gamme Galaxy S23 existante. Il ressort également de la liste Geekbench que l’appareil Galaxy Z Fold testé disposait de 12 Go de mémoire vive et fonctionnait sous Android 13. Cependant, le Galaxy Z Flip 5 testé ne dispose que de 8 Go de mémoire vive.

On ne sait pas non plus si Samsung a l’intention de modifier le design de sa gamme d’appareils pliables en 2023. Cependant, étant donné que Samsung utilise la même conception depuis près de cinq ans, il est possible que cela se produise cette fois-ci. Il est intéressant de noter que la fuite ne confirme pas la rumeur d’un troisième smartphone pliable de Samsung dont le lancement est envisagé.