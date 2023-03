L’application Apple Music Classical est désormais disponible au téléchargement

by

by

Les abonnés d’Apple Music peuvent désormais profiter de la musique classique en streaming grâce à la nouvelle application Apple Music Classical. Cette application peut être téléchargée gratuitement sur l’iOS Store d’Apple. L’annonce a été faite au début du mois et l’application est désormais accessible à tous les abonnés.

Apple Music Classical propose le plus grand catalogue de musique classique au monde avec 5 millions de titres, dont des enregistrements célèbres et des joyaux oubliés. Pour les débutants, la sélection Choix de la rédaction et des milliers d’albums exclusifs, avec des enregistrements d’orchestres de renommée mondiale.

Apple Music Classical a repensé sa fonction de recherche pour répondre à la complexité de la musique classique. Les utilisateurs peuvent effectuer des recherches à l’aide de diverses combinaisons de mots-clés, tels que compositeur, œuvre, numéro d’opus, chef d’orchestre, artiste, instrument, et même le surnom d’une œuvre, ainsi qu’une interprétation du Choix de la rédaction.

L’interface d’Apple Music Classical est spécialement conçue pour la musique classique. Elle affiche toutes les informations importantes d’un seul coup d’œil, notamment le nom de l’œuvre, l’orchestre, le chef d’orchestre, les artistes ayant participé à l’enregistrement et l’année d’enregistrement. Elle prend également en charge les catégories classiques telles que les œuvres, les compositeurs et les enregistrements lors de l’ajout à des bibliothèques personnelles.

Audio spatial de haute qualité pour une expérience immersive

Music Classical offre la meilleure qualité audio possible avec un son sans perte jusqu’à 24 bits/192 kHz. Le mode Hi-Res Lossless offre un son cristallin qui met chaque note à portée de main. Spatial Audio avec Dolby Atmos crée un paysage sonore à 360 degrés, immergeant les auditeurs dans l’expérience d’une salle de concert.

Apple Music Classical ajoute chaque semaine de nouveaux albums à son catalogue Spatial Audio, avec des enregistrements légendaires remastérisés et des interprétations contemporaines.

Apple Music Classical propose une collection complète de plus de 700 listes de lecture permettant aux auditeurs d’explorer 800 ans de musique. Les débutants peuvent commencer par les audioguides L’histoire du classique, qui présentent les principaux compositeurs, les périodes, les instruments et la terminologie.

Les inconditionnels peuvent découvrir les coulisses d’une sélection d’enregistrements grâce aux commentaires audio piste par piste d’artistes classiques de premier plan. Chaque semaine, des perles cachées triées sur le volet mettent en lumière des œuvres moins connues, tandis que d’autres listes de lecture offrent de nouvelles perspectives sur des noms célèbres.

Des biographies de compositeurs et des descriptions de milliers d’œuvres

Les auditeurs de musique classique vont se régaler avec de nouvelles illustrations exclusives. Des centaines de couvertures de listes de lecture et des portraits numériques haute résolution des plus grands compositeurs du monde sont inclus. Ces illustrations ont été commandées à un groupe diversifié d’artistes qui associent des recherches historiques à des palettes de couleurs et à des références artistiques de la période classique concernée.

L’attention portée aux détails est impressionnante, car ces nouvelles œuvres ont été conçues sur Mac et iPad. Les auditeurs peuvent s’attendre à voir des figures classiques de premier plan comme Bach, Beethoven, Hildegard von Bingen, Chopin, John Dowland, Fanny Mendelssohn, Chostakovitch, Tchaïkovski, Vivaldi et d’autres comme jamais auparavant.

Disponibilité

Apple Music Classical est disponible en téléchargement sur l’App Store dans le monde entier dès aujourd’hui. Si vous êtes déjà abonné à Apple Music, vous pouvez commencer à profiter d’Apple Music Classical dès maintenant, sans frais supplémentaires.

Ce nouvel ajout à la bibliothèque Apple Music est compatible avec tous les modèles d’iPhone fonctionnant sous iOS 15.4 ou une version ultérieure. Apple a annoncé qu’Apple Music Classical pour Android serait bientôt disponible.