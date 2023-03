Insta360 prépare un nouveau challenger de stabilisateur nacelle pour smartphone

La marque de caméras d’action Insta360 s’engage sur un nouveau terrain en dévoilant le 29 mars ce qui semble être un nouveau cardan pour smartphone.

La vidéo de teasing de 20 secondes ne révèle pas grand-chose, mais il y a quelques indices qui permettent de se faire une idée. Pour commencer, l’appareil sera doté d’un petit écran sur la poignée et d’une sorte de mécanisme de pliage pour faciliter le rangement. Les smartphones se fixeront sur le cardan à l’aide d’un fermoir magnétique. Entre la poignée et le fermoir, il semble qu’il y ait un panneau de contrôle avec une roue pour changer les différents modes de prise de vue sur le côté. Malheureusement, on ne sait pas trop ce qu’ils vont offrir.

Cependant, l’aspect le plus révélateur du teaser est sans aucun doute ces modes de capture. Chacun d’entre eux est représenté par un acronyme, et bien que Insta360 ne dise pas directement ce qu’ils représentent, nous en avons une bonne idée. « F » signifie Follow Mode (mode de suivi), ce qui permet de déplacer le gimbal comme on le souhaite. « PF » pour Pan Follow Mode (mode de suivi panoramique), qui verrouille le cardan sur un plan horizontal. Enfin, le mode Auto permet de suivre automatiquement un sujet. Mais ce qui nous a le plus déroutés, c’est le quatrième mode, le mode FPV (qui signifie vraisemblablement First-Person View, ou vue à la première personne).

D’autres rapports avancent que le mode FPV pourrait signifier que le cardan a la capacité de se connecter à la caméra d’un appareil externe, à savoir un drone, et de voir cette vue par l’intermédiaire d’un smartphone. Les drones comme le DJI FPV ont la possibilité de connecter leur caméra au casque DJI Goggles 2, offrant ainsi une « expérience de vol immersive ». Insta360 ne vend pas de drones lui-même, il est donc possible que l’entreprise offre un support tiers à la place.

Encore des inconnus

En supposant que ce soit le cas, cela donnerait au cardan un avantage unique sur la concurrence en étant plus flexible. Pour vivre la même expérience avec DJI, vous devez acheter le drone FPV et le Goggles 2 de la société. En dehors d’une vente spéciale en ligne, il faut compter plus de 1500 dollars d’équipement. La possibilité de voir le point de vue d’un drone sur un smartphone grâce à un cardan semble être une perspective intéressante.

Mais en fin de compte, nous n’en sommes pas sûrs. Nous devrons attendre l’événement organisé par Insta360 le 29 pour connaître tous les détails.