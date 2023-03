Les abonnés à Twitter Blue pourraient cacher leurs coches bleues

Twitter travaille peut-être sur une fonctionnalité qui vous permettrait de cacher la coche bleue que vous avez obtenue en payant votre abonnement Blue.

Un écran trouvé par Alessandro Paluzzi montre que l’entreprise travaille sur un panneau de contrôle pour les paramètres de vérification, l’une des options étant « Afficher ou masquer votre coche bleue sur votre profil ».

#Twitter keeps working on the ability to control everything related to account verification and identity by adding the option to show or hide your blue checkmark on your profile 👀 pic.twitter.com/6uTjBON21N

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) March 21, 2023