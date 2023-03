Apple intégrerait le capteur de proximité de l’iPhone 15 dans la Dynamic Island

by

Ming-Chi Kuo, de TF International, affirme qu’Apple apportera une modification à la Dynamic Island pour la série d’iPhone 15 de cette année. Avant d’entrer dans le tweet de Kuo, il est important de souligner que le système de notifications multitâche à forme changeante devrait être présent sur les quatre modèles d’iPhone cette année ; des fuites d’images des panneaux de verre de l’iPhone 15 montrent que c’est bien le cas.

Kuo indique qu’Apple se tourne vers un nouveau fournisseur pour un matériau semi-conducteur utilisé pour les capteurs de proximité sur les modèles iPhone 15. Le capteur de proximité est utilisé pour éteindre l’écran d’un iPhone lorsque l’appareil est porté à l’oreille de l’utilisateur pendant un appel téléphonique.

Cela permet d’éviter d’appuyer involontairement sur l’écran par l’oreille et d’économiser un peu de batteries puisqu’il n’est pas possible de regarder l’écran et de porter le smartphone à l’oreille en même temps.

En plus de faire appel à IQE pour lui fournir les epi-wafers (les tranches de matériau semi-conducteur susmentionnées) pour la série d’iPhone 15, en remplacement de Landmark, Apple utilisera les capteurs de proximité à longueur d’onde de 940 nm de Finisar au lieu des capteurs de proximité à longueur d’onde de 1380 nm utilisés sur la gamme iPhone 14 Pro. Par conséquent, selon Kuo, le capteur de proximité ne sera plus situé à l’extérieur de la Dynamic Island, mais sera intégré dans celle-ci pour les prochains modèles d’iPhone de 2023.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 24, 2023

Le tweet de Kuo comprend un récapitulatif : « Alors que tous les modèles d’iPhone 15 adoptent un design avec la Dynamic Island analogue à celui de l’iPhone 14 Pro, la différence réside dans l’emplacement du capteur de proximité. Sur l’iPhone 14 Pro, le capteur de proximité est situé sous l’écran (en dehors de la Dynamic Island). À l’inverse, dans la série iPhone 15, le capteur de proximité est situé à l’intérieur de la Dynamic Island, avec pratiquement aucun changement dans la zone de l’a Dynamic Island ».

L’iPhone 15, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Ultra seront présentés par Apple au début du mois de septembre. Ceux qui achèteront l’un de ces nouveaux modèles ne devraient pas remarquer de différence dans le fonctionnement du capteur de proximité et de la Dynamic Island.