Voici TestGPT, un outil d’IA générative pour assurer l’intégrité du code

La société Codium AI, basée à Tel Aviv, a lancé une version bêta de sa solution générative d’intégrité du code alimentée par l’IA, baptisée TestGPT.

Conçu pour aider les développeurs à tester leur code, le modèle TestGPT propose aux développeurs des suggestions de suites de tests logiciels autogénérées afin d’accélérer le codage et l’analyse des bugs, en commençant par Python et JavaScript.

Codium aide les développeurs à automatiser l’important processus de création de tests. L’entreprise a déclaré avoir reçu un financement d’amorçage de 11 millions de dollars pour développer ce modèle d’IA.

Le potentiel d’un tel outil est considérable. Le coût des erreurs logicielles est énorme, ce qui amène de nombreuses entreprises à s’interroger sur la qualité de leurs logiciels. Les erreurs se propagent tout au long du cycle de développement des logiciels, et le coût de leur correction augmente. Mais, les tests de logiciels sont un processus laborieux et chronophage.

Itamar Friedman et Dedy Kredo, qui ont dirigé des équipes de R&D et de produits dans des entreprises telles qu’Alibaba Cloud, ont compris ces défis de première main. Leurs antécédents en matière de développement de logiciels, d’apprentissage automatique et de gestion de produits les ont convaincus du potentiel des grands modèles de langage (LLM) de l’IA pour la validation des tests de logiciels, et ils ont créé Codium AI en 2022.

TestGPT soulage la douleur des tests

« En tant que développeur, il est important de tester son code », explique Friedman, cofondateur et PDG de Codium. « Outre la détection des bugs, cela vous donne une vision précieuse de votre code et vous permet de savoir que vous codez dans un but précis ».

Le premier outil de Codium est une extension de l’IDE qui permet un processus itératif de génération de tests et de modification du code en fonction des résultats de ces tests. Cette interaction avec le développeur permet à l’outil de mieux comprendre le code et de générer des tests plus précis et plus significatifs, tout en guidant le développeur pour qu’il écrive un meilleur code.

L’entreprise affirme que les développeurs qui utilisent Codium AI peuvent s’attendre à détecter des bugs et à obtenir des informations précieuses sur leur code, améliorant ainsi la qualité et la fonctionnalité de leur logiciel.

Une plus grande intégrité du code pour un développement plus rapide

Comme ChatGPT, Copilot et d’autres outils de développement génératif, le système TestGPT exploite des modèles d’IA générative. Mais, TestGPT se concentre sur la vérification de l’exactitude du code par rapport à la spécification souhaitée, selon Friedman. Il est censé permettre une grande intégrité du code afin que les développeurs puissent développer plus rapidement.

« Il intègre les meilleures pratiques de test dans son processus d’incitation, et effectue une série d’étapes de pré- et post-traitement pour garantir des résultats de haute qualité », a déclaré Friedman.

Codium est actuellement disponible en tant qu’extension pour des IDE populaires tels que VS Code et PyCharm. La couverture d’autres IDE et langages de programmation est prévue, ainsi que la prise en charge de fonctionnalités et de collaborations supplémentaires. Codium a déjà été installé par des milliers d’utilisateurs depuis sa version alpha fermée en janvier 2023, a déclaré l’entreprise.

À l’avenir, Codium AI prévoit de s’étendre et de s’intégrer à d’autres parties du cycle de vie du développement logiciel dans le but de continuer à garantir une grande intégrité du code. Cette expansion devrait inclure la gestion des tests et des données de test, l’intégration CI/CD, la correction automatique des bugs, les suggestions d’amélioration du code et la mise en place d’une nouvelle génération de développement piloté par les tests.