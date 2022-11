Le Snapdragon 8 Gen 2 équipera les OnePlus 11, iQOO 11, moto X40, REDMAGIC 8 Pro, les flagships de Xiaomi et bien d’autres encore

Les prochains phares ASUS Zenfone et ROG Phone utiliseront cette puce. Même si le Honor 80 Pro s’en tiendra au Snapdragon 8+ Gen 1, la société a déclaré qu’elle utiliserait le 8 Gen 2 dans ses appareils à l’avenir. Sharp et Xperia de Sony sortiront également des téléphones équipés de la puce l’année prochaine.

you might also like