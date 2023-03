Xiaomi dévoile les nouveaux smartphones Redmi Note 12 Pro et Pro+, de véloces smartphones

Xiaomi a annoncé aujourd’hui deux nouveaux membres de la série Redmi Note, sa longue gamme de smartphones Android performants et abordables. Dotés de nouveaux capteurs photo intrigants et d’un design englobant des caractéristiques que l’on ne retrouve pas sur la plupart des smartphones de milieu de gamme, le Redmi Note 12 Pro et le Redmi Note 12 Pro+ sont des ajouts remarquables à la gamme 2023 de Xiaomi.

Everything about the Pros! #RedmiNote12ProPlus5G and #RedmiNote12Pro5G are specifically designed for power users, specializing in delivering the best experience that mid-range devices offer! #LiveVivid Learn more: https://t.co/YV1S3PWPR7 pic.twitter.com/LyTVop51xV — Xiaomi (@Xiaomi) March 23, 2023

“Après le succès de la série Redmi Note 11 en Europe, nous voulons poursuivre sur la voie de l’innovation en plaçant la barre plus haut pour les smartphones milieu de gamme. Avec la série Redmi Note 12 ainsi qu’avec les autres nouveautés, je suis sûr que nous surprendrons une fois de plus nos utilisateurs, non seulement avec la combinaison de hautes performances et de fonctionnalités conçues pour les utilisateurs, mais aussi avec des prix très compétitifs“. déclare Wen Ou, Directeur Général de Xiaomi pour l’Europe de l’Ouest.

Avec un design métallique épuré et un cadre plat très tendance, le Redmi Note 12 Pro et le Pro+ ont définitivement l’air d’être dans le coup en 2023. Disponibles en trois couleurs classiques (Polar White, Sky Blue et Midnight Black), ces deux appareils sont résistants aux éclaboussures selon la norme IP53 et sont dotés d’un verre Gorilla Glass 5 en façade.

L’un ou l’autre des nouveaux smartphones Redmi Note est équipé d’un capateur d’empreintes digitales intégré dans le bouton on/off situé sur le côté, qui devrait donc être très rapide et déverrouiller le smartphone très rapidement lorsque vous placez votre pouce dessus. Il y a également un déverrouillage du visage basé sur la photo, qui ne devrait pas être aussi sûr qu’une empreinte digitale traditionnelle. Enfin, les deux smartphones sont équipés d’un blaster IR et d’une prise audio de 3,5 mm, deux caractéristiques typiques des modèles de milieu de gamme de Xiaomi que les fans de la gamme apprécieront sans aucun doute.

À l’avant, les deux appareils sont dotés d’un grand écran Flow AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution full HD+, une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, la prise en charge des technologies Dolby Vision et DCI-P3, ainsi qu’une luminosité maximale de 900 nits dans les bonnes conditions d’éclairage.

Les deux smartphones sont équipés d’un seul et même chipset, un chipset MediaTek Dimensity 1080 octa-core en 6 nm avec une vitesse d’horloge de 2,6 GHz. Cependant, le Redmi Note 12 Pro+ est un peu plus impressionnant à cet égard, car il est équipé d’une solution de refroidissement thermique dédiée, utilisant une grande zone de dissipation thermique de 3 000 mm2 qui devrait permettre au smartphone de fonctionner à plein régime pendant de longues périodes. Les principaux aspects matériels du dernier né de Xiaomi sont complétés par une mémoire vive de 8 Go LPDDR4X et un espace de stockage UFS2.2 de 256 Go, non extensible.

Caméras

Bien que les deux smartphones utilisent un système à trois caméras, il y a une très grande différence au niveau de la caméra entre le Note 12 Pro et le Note 12 Pro+. En particulier, le Redmi Note 12 Pro+ est équipé d’un impressionnant capteur photo de 200 mégapixels, analogue à celui du Galaxy S23 Ultra. Il est alimenté par un grand capteur de 1/1,4 pouce avec des pixels de 0,56 mm, et utilise deux types “pixel binning” en fonction des scénarios d’éclairage, soit 4 en 1 ou 16 en 1 selon la situation.

Le Redmi Note 12 Pro+ est également le premier appareil Redmi Note à être doté d’une stabilisation optique de l’image, qui garantit des photos et des vidéos sans saccades. La photographie computationnelle et diverses fonctionnalités alimentées par l’IA jouent également un rôle important pour le Redmi Note 12 Pro+.

Pendant ce temps, le Redmi Note 12 Pro est livré avec un capteur photo de 50 mégapixels à ouverture f/1.88 légèrement moins impressionnant avec un capteur de 1/1.56 pouce qui utilise le quadruple jumelage. Le reste du capteur photo est analogue sur les deux smartphones : nous avons un capteur photo ultra-large f/2.2 de 8 mégapixels ainsi qu’un capteur photo macro de 2 mégapixels. Les deux nouveaux Redmi Note prendront des selfies avec une caméra frontale de 16 mégapixels à ouverture f/2.45.

Batterie et charge

Bien que les deux appareils disposent de la même batterie de 5 000 mAh, la vitesse de charge varie considérablement d’un smartphone à l’autre. Alors que le Redmi Note 12 Pro est équipé d’une solution de charge de 67 W (tout à fait décente), c’est le Redmi Note 12 Pro+ qui vole la vedette avec sa charge filaire ultra-rapide de 120 W, qui devrait suffire à recharger l’appareil en seulement 19 minutes.

Le plus beau ? Xiaomi ne vous obligera pas à acheter un chargeur séparément ; chaque smartphone est livré avec son chargeur respectif dans la boîte !

Prix et disponibilités

Le Redmi Note 12 Pro 5G est disponible en :

6 Go de RAM +128 Go de stockage, à 399,99 euros

8 Go de RAM +128 Go de stockage, à 429,99 euros

8 Go de RAM +256 Go de stockage, à 469,99 euros

Le Redmi Note 12 Pro+ 5G est disponible en 8 Go de RAM + 256 Go de stockage, à 499,90 euros.