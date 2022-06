Build 2022 : GitHub Copilot, l’outil de codage alimenté par l’IA, sera gratuit pour les étudiants

GitHub est le meilleur ami de tout développeur, surtout s’il travaille sur un projet open source, ce qui est l’une des raisons pour lesquelles Microsoft s’y est engouffrée.

Lors de son récent événement Build 2022, GitHub a annoncé des mises à jour plutôt cool pour l’un de ses services les plus intéressants : Copilot, la fonctionnalité alimentée par l’IA qui aide à suggérer du code pendant le processus d’écriture. Créé en tandem avec OpenAI, Copilot est effectivement l’assistant de codage de rêve, formé sur une énorme quantité de code brut, aidant les développeurs à repérer les problèmes, à automatiser les tâches de codage répétitives, et plus encore.

« GitHub Copilot, sorti en aperçu technique en juin 2021, suggère aujourd’hui environ 35 % du code dans des langages populaires comme Java et Python généré par les dizaines de milliers de développeurs de la preview technique qui utilisent régulièrement GitHub Copilot », a déclaré Microsoft.

La grande nouvelle de la Build est que GitHub Copilot sera disponible de manière plus générale à l’été 2022, y compris pour les étudiants, et ce gratuitement. Les détails exacts seront annoncés à une date ultérieure, mais cela semble être un développement prometteur.

Microsoft affirme que l’expérience globale de l’utilisation de Copilot ne changera pas beaucoup avec la disponibilité générale, comme le travail avec Python, JavaScript, TypeScript, Ruby et de nombreux autres langages, suggérant des modifications et des lignes de code au fur et à mesure que le développeur tape.

Travailler intelligemment, pas difficilement

Comme le rapporte TechCrunch, l’une des meilleures innovations à venir sur Copilot s’appelle Explain, qui offre des descriptions en langage naturel du code et de ce qu’il fait. Actuellement un projet de recherche, Explain pourrait changer la donne.

« Dans le cadre de Copilot Labs, nous avons lancé “explain this code” et “translate this code”. Ce travail s’inscrit dans une catégorie de capacités expérimentales que nous testons et qui vous donnent un aperçu des possibilités et nous permettent d’explorer les cas d’utilisation », a déclaré Ryan J. Salva de GitHutb à TechCrunch. « Peut-être avec “explain this code”, un développeur plonge dans une base de code peu familière et veut comprendre rapidement ce qui se passe. Cette fonctionnalité vous permet de mettre en évidence un bloc de code et de demander à Copilot de l’expliquer en langage clair ». « Encore une fois, Copilot Labs est destiné à être expérimental par nature, et il est donc possible que certaines choses se cassent. Les expériences de Labs peuvent ou non évoluer vers des fonctionnalités permanentes de Copilot. »

Bien sûr, Copilot n’est pas parfait et n’est pas une panacée pour créer du beau code en quelques touches de bouton — faire quelque chose de nouveau nécessitera encore beaucoup de réflexion, de débogage et d’essais et erreurs.