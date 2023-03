Google lance Bard son IA conversationnelle, rivale de ChatGPT

Google vient d’annoncer le lancement de son IA conversationnelle, Bard. Bard est la réponse de Google au très populaire ChatGPT, désormais utilisé par Microsoft dans ses propres produits, comme Bing Conversation et Microsoft 365.

Le géant de la technologie s’est empressé de lancer Bard, qui est désormais prêt à être testé. Google invite les utilisateurs à tester l’IA, mais comme il l’indique, elle peut faire des erreurs.

Lorsque OpenAi a lancé ChatGPT auprès du public, l’Internet a connu un engouement qui perdure encore aujourd’hui. L’IA générative reste un sujet brûlant, et Microsoft et Alphabet, la société mère de Google, ne font qu’attiser les flammes. Google est désormais bel et bien entré dans la course en ouvrant Bard aux utilisateurs à des fins de test.

À première vue, Bard ressemble beaucoup à Bing Conversation de Microsoft et au ChatGPT sur lequel il est basé. Mais il y a une différence majeure. Alors que ChatGPT et Bing Conversation fonctionnent tous deux sur le modèle de langage GPT, l’IA de Google est alimentée par LaMDA (Language Model for Dialogue Applications), ou plutôt par une version réduite de ce modèle. Google précise que ce modèle sera remplacé par des versions plus récentes au fil du temps.

Pas parfait

Bard peut être utilisé à diverses fins : vous pouvez l’interroger sur la physique quantique et obtenir une réponse simple, lui demander d’écrire ou de rédiger les grandes lignes de vos articles de blog et de vos e-mails, ou encore de vous donner des conseils d’emballage pour votre prochaine partie de pêche. Sissie Hsiao et Eli Collins, de Google, l’ont utilisé pour rédiger l’article de blog annonçant la bêta ouverte, mais ils ont constaté qu’il n’avait pas tout compris.

En fait, la probabilité que Bard commette une erreur est mise en avant tout au long de l’annonce et dans l’IA elle-même. Il est clair que Google a dû précipiter le développement du chatbot afin d’être prêt à concurrencer Microsoft. Microsoft accélère le rythme d’intégration de Bing Chat dans ses produits, supprime la liste d’attente pour l’essayer et l’ajoute à Windows 11.

Bard commet peut-être des erreurs en apprenant des utilisateurs, mais au moins Google le dit ouvertement. Chaque requête invitera également l’utilisateur à « Google It » pour vérifier si Bard a dit la bonne chose ou non. ChatGPT et Bing Conversation font aussi des erreurs, et ce dernier a dit des choses vraiment bizarres, alors c’est probablement mieux que Google prévienne les gens à l’avance.

Comment tester Google Bard ?

Bard n’est accessible qu’à un nombre limité d’utilisateurs pour l’instant, et si vous n’êtes pas aux États-Unis ou au Royaume-Uni, vous ne pourrez pas l’essayer tout de suite. Toutefois, si vous vous trouvez dans l’un de ces pays, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Bard pour vous inscrire. Vous devrez vous connecter avec votre compte Google.

Pour l’instant, Google vous permet de dialoguer avec Bard autant que vous le souhaitez, le nombre de discussions quotidiennes n’étant pas limité. Toutefois, le nombre d’échanges au cours d’une même discussion sera limité afin d’éviter que l’IA ne s’écarte du sujet.