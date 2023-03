Microsoft facilite le collage de texte dans Word

Et étant donné quantité de textes collés dans Word, ces clics et ces frappes s’additionnent rapidement.

Ali Forelli précise que ce raccourci fonctionne déjà dans d’autres applications, telles que Teams, Word pour le Web, Google et Gmail. L’utilisation de cette nouvelle combinaison de touches permettra aux rédacteurs d’intégrer du texte provenant de sources externes sans avoir à supprimer manuellement les paramètres de formatage tels que la police, la taille, le type et la couleur.