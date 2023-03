Adobe a dévoilé Adobe Express for Enterprise, une nouvelle version de la plateforme de conception Adobe Express basée sur le cloud qui vise à rendre la création de contenu plus accessible à ceux qui n’ont pas d’expérience professionnelle dans le domaine de la conception. Annoncé hier lors de la conférence Adobe Summit, Adobe Express for Enterprise est disponible dès maintenant dans le cadre d’un abonnement à Adobe Creative Cloud Enterprise et vise à favoriser la collaboration au sein des entreprises.

Adobe introduit également de nouveaux outils d’IA générative dans le service qui permettront aux utilisateurs de créer rapidement des conceptions ou des mots d’art qui peuvent être utilisés en toute sécurité dans des applications commerciales, libérant ainsi les graphistes pour qu’ils se concentrent sur des charges de travail plus urgentes.

Adobe Express (anciennement appelé Adobe Spark) est une plateforme de conception facile à utiliser pour le Web et les mobiles, qui permet de créer rapidement des graphiques, des vidéos, des PDF, etc. Si vous avez déjà utilisé Canva, le principe vous est familier. La version standard d’Adobe Express offre gratuitement une sélection limitée d’outils de conception de base et 2 Go d’espace de stockage. Les utilisateurs qui ne font pas partie de l’entreprise peuvent accéder aux outils de création et d’édition plus avancés de la plateforme, aux ressources de qualité supérieure, aux modèles, aux polices Adobe et aux images Adobe Stock en s’abonnant à Adobe Express Premium au prix de 9,99 euros par mois.

Alors que les autres niveaux sont conçus pour les utilisateurs individuels, le nouveau niveau Entreprise d’Adobe Express introduit des flux de travail collaboratifs pour des entreprises entières en s’intégrant nativement à Adobe Experience Manager (AEM), l’application de gestion de contenu et de ressources numériques d’Adobe. Cette intégration permet aux utilisateurs d’Enterprise d’accéder aux ressources de l’entreprise, telles que les logos ou les vidéos des bibliothèques Adobe Creative Cloud, sans avoir à télécharger manuellement le contenu dans Adobe Express, ce qui constitue un pôle de création centralisé auquel tout le monde peut accéder dans l’entreprise. Des modèles personnalisés peuvent être créés par des designers à l’aide de ressources d’entreprise spécifiques (par exemple, des modèles de médias sociaux ou d’e-mails avec des logos, polices et couleurs de marque cohérents), que les non-créatifs peuvent ensuite ajuster pour diffuser rapidement du contenu de bout en bout sans passer par plusieurs applications ou membres de l’équipe.

Adobe ajoute également Adobe Firefly

L’offre Adobe Express for Enterprise est assortie d’un espace de stockage en équipe (1 To pour les entreprises ou 100 Go pour les particuliers) et comprend l’accès à Photoshop Express.

Adobe ajoute également Adobe Firefly, sa nouvelle famille de modèles d’IA générative, à la plateforme Adobe Express for Enterprise. Adobe Firefly est actuellement disponible en version bêta publique sous la forme de deux outils : un générateur texte-image analogue à DALL-E d’OpenAI et un générateur de texte qui crée des effets d’art des mots. Adobe affirme que ses outils générationnels Firefly sont parfaitement sûrs pour un usage commercial, le modèle d’IA ayant été entraîné sur des images de stock d’Adobe et des contenus sous licence libre. La date de disponibilité de Firefly sur Adobe Express n’a pas encore été confirmée.