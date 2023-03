Une fuite suggère que les Sony WF-1000XM5 seront plus petits

Les observateurs attentifs noteront que les écouteurs illustrés ne sont pas seulement plus ronds sur le corps principal, mais qu’ils ont également été dotés d’une courbe plus ergonomique sur la face inférieure , là où l’écouteur s’appuie sur l’intérieur de l’oreille. Cela contraste avec le design très plat des WF-1000XM4.

Bien qu’il soit difficile d’en être certain sans un autre objet ou une échelle de comparaison, ces écouteurs semblent un peu plus petits que les imposants XM4 et, d’une certaine manière, rappellent la forme des Galaxy Buds 2 Pro de Samsung.

Bien que les images soient un peu approximatives en raison de leur source (The Walkman Blog indique qu’elles proviennent d’un document de certification, mais ne précise pas quelle entité de certification les a publiées), quelques éléments sont immédiatement remarquables, en particulier leur taille et leur forme.