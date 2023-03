Amazon pourrait travailler sur un navigateur Web alimenté par l’IA pour concurrencer Chrome

Amazon pourrait chercher à perturber le marché des navigateurs Web avec un produit doté d’une intelligence artificielle, ce qui pourrait constituer une menace majeure pour les acteurs établis.

Amazon a récemment envoyé une enquête aux utilisateurs pour leur demander ce qu’ils apprécient dans un navigateur Web. Nicholas De Leon, de Consumer Reports, a tweeté à propos de cette enquête :

Hmm, is Amazon thinking about making a web browser? I’m not sure how else this could be interpreted. @DanaMattioli pic.twitter.com/TNwgIa37qT

—Nicholas De Leon (@nicholasadeleon) March 13, 2023