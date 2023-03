Le Galaxy Z Fold 5 ne change pas grand-chose à son esthétique

Alors que le Galaxy Z Flip 5 devrait faire peau neuve, le Galaxy Z Fold 5 ne changera pas beaucoup par rapport à son prédécesseur, du moins selon un nouveau rapport. Le téléphone pliable phare de Samsung de prochaine génération sera livré avec des composants internes et matériels mis à jour, mais il pourrait continuer à utiliser un design analogue à celui du Galaxy Z Fold 4.

Selon Ice Universe, le Galaxy Z Fold 5 a le même écran de couverture de 6,2 pouces que le Galaxy Z Fold 4, y compris son ratio d’aspect. Si cette information est correcte, Samsung n’a pas écouté sa base de fans qui souhaite un écran de couverture plus large afin qu’il soit plus facile de taper et d’utiliser certaines applications.

Disclose some Fold5/Flip5 specifications. I mentioned them before, but now I’m putting them together.

1. Both Fold5 and Flip5 adopt water droplet hinges and support IPX8 level waterproof.

2. The size of Fold5 is only 0.2mm different from that of Fold4, which can be almost … https://t.co/yEiPfgYQF1

—Ice universe (@UniverseIce) March 19, 2023