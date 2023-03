Vous pourrez bientôt copier du texte à partir d’images WhatsApp

by

by

WhatsApp expérimente et ajoute même de nouvelles fonctionnalités de temps en temps, et cela devrait continuer. La plateforme de messagerie appartenant à Meta devrait maintenant introduire une nouvelle fonctionnalité pour les utilisateurs d’iOS, qui leur permettra de copier du texte à partir d’images. Une fonction bien pratique ? Lisez la suite pour en savoir plus.

WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour bêta pour iOS, la version 23.5.77, qui permet d’extraire du texte des photos partagées. Si vous avez déjà entendu parler d’une fonctionnalité analogue, vous devez savoir qu’il s’agit de l’une des fonctions d’iOS 16. Il s’agit de Texte en direct, qui peut vous aider à extraire du texte de vidéos et de photos pour le copier, le consulter ou même le partager.

Les mêmes fonctions ont été étendues à WhatsApp en utilisant l’API d’iOS 16 et vous pouvez même traduire le texte si nécessaire. Je ne sais pas si cela fonctionne aussi pour les vidéos WhatsApp.

Pour tester cette fonctionnalité, ouvrez une image contenant du texte et cherchez le nouveau bouton qui apparaît. En cliquant sur ce bouton, vous pourrez copier le texte directement à partir de l’image. Toutefois, cette fonctionnalité n’est disponible que sur iOS 16 et n’est pas compatible avec l’affichage des images une fois pour plus de confidentialité.

Le rapport de WABetaInfo affirme que la fonctionnalité a commencé à être déployée chez certains utilisateurs, en même temps que la possibilité d’envoyer des statuts vocaux. Mais, je n’ai pas encore pu l’utiliser. Nous nous attendons à ce que le déploiement soit progressif. Vous pouvez toujours voir à quoi cela ressemblera ci-dessous.

Pas encore disponible pour tous

Pour ceux qui ne le savent pas, les statuts vocaux, qui ont été récemment introduits, ont récemment commencé à être déployés à grande échelle pour les utilisateurs d’iOS. Une fois la mise à jour effectuée, une icône de micro apparaîtra sous l’option de création de statuts présente dans l’onglet Statut. Vous pouvez le tenir pour enregistrer l’audio et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez le poster comme une story qui disparaît.

Il reste à voir quand cette fonctionnalité sera enfin disponible pour tous. Je vous tiendrais au courant. Restez donc à l’écoute.