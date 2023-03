Microsoft Copilot pourrait créer une présentation PowerPoint grâce à l’IA

Microsoft devrait dévoiler dans la journée une vague de nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle pour sa suite d’applications Office 365. En effet, Microsoft organise un grand événement sur l’IA ce soir, mais l’une des annonces semble avoir fuité.

@WalkingCat a publié les détails d’une fonction PowerPoint Copilot, qui semble inclure une IA de type ChatGPT qui créera des présentations à votre place.

La vidéo de 15 secondes met en évidence un nouveau « Copilot » IA, qui permettra aux utilisateurs d’utiliser le langage naturel pour demander à PowerPoint de créer des présentations entières basées sur un sujet particulier, et même la possibilité de se référer à d’autres documents pour obtenir des informations et de l’inspiration. Copilot comprend également des commandes telles que « ajouter des animations à cette diapositive » et, à l’aide d’un langage descriptif, peut même appliquer différents styles à chaque diapositive ou à l’ensemble de la présentation. La possibilité de parler à PowerPoint comme à une personne et de lui demander de créer des choses basées sur des idées que vous avez en tête va changer la donne pour les utilisateurs.

Copilot apparaît dans une barre latérale de la version en ligne de PowerPoint, où vous pouvez demander à l’assistant de créer une présentation à partir d’un document Word. PowerPoint rédige alors immédiatement une présentation, avec un jeu de diapositives complet basé sur le contenu du document Word fourni.

Il est même possible de demander à l’assistant Copilot « d’ajouter des animations à cette diapositive » ou « d’appliquer un style moderne à la présentation », ce qui laisse supposer que vous pourrez également contrôler les fonctionnalités de PowerPoint à l’aide de ce chatbot. Cela pourrait permettre aux utilisateurs de PowerPoint de personnaliser des diapositives sans avoir à savoir exactement comment utiliser certaines des fonctions les plus complexes qui existent dans les applications de productivité de Microsoft.

Rendez-vous ce soir à 16 heures !

Cette fonctionnalité ressemble à la façon dont Google utilisera l’IA dans Slides pour ajouter des images, du son et de la vidéo afin d’illustrer les présentations. Google a annoncé ses ajouts d’IA à Gmail, Docs, Slides et à d’autres applications de productivité de Google Workspace en début de semaine, juste avant l’événement de Microsoft sur l’IA.

Le mois dernier, Microsoft s’est lancée dans une course à l’IA, qui a commencé par l’ajout d’un nouveau Copilot d’IA au moteur de recherche Bing. Depuis, Bing a dépassé les 100 millions d’utilisateurs, dont un tiers utilise quotidiennement l’IA pour effectuer des recherches sur internet et des tâches créatives.

Comme indiqué ci-dessus, Microsoft organise un événement spécial intitulé « réinventer la productivité avec l’IA » à 16 heures, heure de Paris. Le PDG Satya Nadella et le responsable de Microsoft 365, Jared Spataro, animeront l’événement.