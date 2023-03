Google lance Open Health Stack pour les développeurs

Google continue de développer ses initiatives dans le domaine de la santé en s’appuyant sur l’intelligence artificielle pour aider les consommateurs à trouver des informations lors de leurs recherches sur internet, faire progresser la technologie de génération de langage et offrir de nouveaux outils aux développeurs pour qu’ils créent des applications dans le domaine de la santé.

Le géant de la technologie a également dévoilé mardi de nouveaux partenariats en matière d’intelligence artificielle axés sur le dépistage du cancer et la santé maternelle, ainsi que des efforts visant à permettre aux utilisateurs de Fitbit d’accéder plus facilement aux données relatives à la santé et au bien-être contenus dans leurs appareils.

« L’avenir de la santé est axé sur le consommateur. Les gens s’attendront à une expérience mobile d’abord, avec des informations, des services et des soins plus personnalisés. Cela signifie que les entreprises, y compris Google, devront évoluer pour répondre aux besoins des consommateurs là où ils se trouvent », a déclaré Karen DeSalvo, docteur en médecine et responsable de la santé chez Google, lors de l’événement annuel « The Check Up » organisé par Google Health dans les nouveaux locaux de l’entreprise à Manhattan. « Google Health est l’effort que nous déployons à l’échelle de l’entreprise pour atteindre cet objectif. Nous intégrons la santé dans les produits et services que les gens utilisent déjà tous les jours », a-t-elle déclaré.

En outre, Google a annoncé la mise en place d’un nouveau programme open source appelé Open Health Stack, destiné aux développeurs d’applications liées à la santé. Ces outils comprennent un SDK pour Android et des directives de conception pour les applications de santé. Le géant de la recherche a déclaré que la stack est centrée sur la norme Fast Healthcare Interoperability Standards (FHIR). Cela permet aux développeurs de saisir plus facilement les informations et aux professionnels de la santé d’y accéder.

L’Open Health Stack permet aux développeurs d’accéder au SDK Android FHIR pour créer des applications sécurisées qui peuvent également fonctionner hors ligne, à un guide de conception pour aider les développeurs à faciliter la capture des données, à FHIR Analytics pour comprendre la structure complexe du cadre et à FHIR Info Gateway pour attribuer un accès aux données basé sur les rôles aux différentes parties prenantes. Les deux derniers composants sont disponibles en accès anticipé, et Google développe actuellement d’autres fonctionnalités pour chacun d’entre eux. À titre de comparaison, Apple prend en charge les endpoints FHIR avec son API HealthKit, mais il ne s’agit pas d’un projet open source.

Un orientation vers la santé

Il y a plus d’un an, le géant de la technologie a annoncé une réorientation de sa stratégie en matière de santé afin d’intégrer les efforts dans ce domaine à ses activités existantes, telles que YouTube et les fonctions de recherche. Google avait auparavant adopté une approche plus cloisonnée de la santé, mais a décidé de dissoudre sa division santé unifiée en août 2021. Selon Bloomberg, DeSalvo, médecin, dirige désormais une unité clinique qui conseille plusieurs divisions de Google, telles que Maps, le matériel et le cloud.

Google redouble d’efforts pour intégrer l’IA dans ses capacités de recherche afin d’élargir les informations sur la santé qu’il met à la disposition des consommateurs. À l’automne dernier, l’équipe chargée de la recherche sur Google a mis en place plusieurs fonctionnalités pour son moteur de recherche afin de permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement à des informations clés sur l’obtention de prestations Medicaid et Medicare. Dans le prolongement de ces efforts, Google a annoncé qu’il allait faciliter l’accès aux informations relatives à la réinscription à Medicaid sur son moteur de recherche outre-Atlantique.

Des millions de personnes se sont inscrites à Medicaid pendant la pandémie. À l’époque, l’obligation de se réinscrire chaque année avait été suspendue, mais cette suspension est sur le point d’expirer le 31 mars, ce qui signifie que si les personnes ne se réinscrivent pas, elles perdront leur couverture médicale.