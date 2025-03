Accueil » ID. 2all et ID. EVERY1 : Volkswagen va-t-il relancer la mode des citadines électriques ?

ID. 2all et ID. EVERY1 : Volkswagen va-t-il relancer la mode des citadines électriques ?

ID. 2all et ID. EVERY1 : Volkswagen va-t-il relancer la mode des citadines électriques ?

Volkswagen a surpris le monde de l’automobile en dévoilant deux nouveaux modèles électriques compacts et abordables, à contre-courant de la tendance actuelle qui favorise les SUV imposants et coûteux. Cependant, une ombre plane sur ces annonces : ces véhicules pourraient ne jamais voir le jour en Amérique du Nord.

Dès l’année prochaine, la ID. 2all fera ses débuts en Europe. Ce modèle est un petit hatchback 100 % électrique que Volkswagen compte commercialiser pour moins de 25 000 euros.

Mais la véritable surprise vient de l’annonce d’un second modèle, la ID. EVERY1, une citadine électrique encore plus abordable qui affiche un design innovant, évitant les références rétro habituelles aux Mini ou Fiat 500. Volkswagen a opté pour un style inédit basé sur trois piliers : stabilité, convivialité et éléments de surprise — une approche que le constructeur qualifie de « secret sauce ».

Selon Andreas Mindt, chef du design chez Volkswagen, les arches de roues élargies et les jantes de 19 pouces renforcent la posture stable du véhicule, tandis que l’avant arbore un « sourire légèrement espiègle ». De plus, un toit au centre creusé, inspiré des voitures de sport, apporte une touche de dynamisme.

ID. EVERY1 de Volkswagen, un format compact et des performances modestes

La ID. EVERY1 est une véritable citadine, avec une longueur de 3,88 mètres, soit bien plus courte que la Golf GTI (4,28 mètres). Elle reposera sur une nouvelle version à traction avant de la plateforme MEB — initialement conçue pour des véhicules électriques à propulsion ou transmission intégrale comme la ID.4 ou la ID. Buzz.

À l’intérieur, le véhicule propose un habitacle spacieux, proche de la Polo, avec de nombreux matériaux recyclés, notamment du PET. Il intègre également une console centrale amovible, un clin d’œil au design pratique du ID. Buzz.

Côté motorisation, il faudra rester modeste : la ID. EVERY1 embarquera un moteur de 94 chevaux (70 kW) et offrira une autonomie d’au moins 250 km selon le cycle WLTP européen. Pour un prix annoncé à moins de 20 000 euros lors de son lancement prévu en 2027, Volkswagen met clairement l’accent sur l’accessibilité plutôt que sur la performance.

Les amateurs de petites électriques abordables peuvent toujours tenter de faire entendre leur voix en réclamant son importation. Qui sait, peut-être que Volkswagen finira par céder à la pression des consommateurs et inclura même l’ID. GTI dans l’équation ?