Volkswagen intègre l’IA générative de Google dans son application myVW

Volkswagen franchit un pas de géant dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de ses clients. Le constructeur automobile allemand a annoncé un partenariat avec Google pour déployer l’IA générative au sein de son application mobile « myVW ».

Grâce aux capacités d’IA et d’apprentissage automatique de Google Cloud, ainsi qu’à l’expertise de Google Cloud Consulting, Volkswagen a développé un nouvel assistant virtuel intégré à l’application myVW. Cet assistant intelligent permettra aux propriétaires des modèles Atlas et Atlas Cross Sport 2024 d’accéder à des informations cruciales sur leur véhicule et à divers services.

Les conducteurs pourront désormais poser des questions à l’assistant, telles que « Comment changer un pneu crevé ? » ou « Que signifie ce voyant lumineux sur le tableau de bord ? ». L’assistant pourra également fournir des informations contextuelles sur les voyants lumineux en pointant simplement la caméra du smartphone vers le tableau de bord.

Une combinaison de données et d’IA pour une expérience personnalisée dans myVW

L’assistant virtuel exploite les données connectées du véhicule, les modèles Gemini de Google Cloud et la plateforme Vertex AI pour fournir des informations pertinentes aux utilisateurs. Il utilise également des données provenant de manuels, de guides étape par étape et de la chaîne YouTube de Volkswagen pour affiner les modèles Gemini.

Abdallah Shanti, directeur de l’information de Volkswagen Group of America, a déclaré : « L’IA devient un outil essentiel pour les propriétaires de Volkswagen, leur permettant de mieux comprendre leurs véhicules et d’obtenir des réponses à leurs questions plus rapidement et plus facilement. Grâce à notre solide collaboration avec Google Cloud, nous sommes en mesure d’intégrer des technologies précieuses dans nos véhicules, ce qui nous aide à établir une connexion réussie avec la voiture et nos clients ».

Thomas Kurian, PDG de Google Cloud, a ajouté : « Volkswagen établit une nouvelle norme en matière d’expérience conducteur en mettant la puissance de l’IA générative avancée directement à la disposition de ses clients. Avec l’assistant virtuel myVW construit sur notre plateforme d’IA — et utilisant les capacités multimodales de nos modèles Gemini — tous les propriétaires de Volkswagen Atlas et Atlas Cross Sport de l’année modèle 2024 disposent désormais d’un support véhicule hautement personnalisé à portée de main ».

Un déploiement progressif

À partir de 2025, la plupart des propriétaires de véhicules Volkswagen de l’année modèle 2020 et plus récentes auront accès au nouvel assistant virtuel Volkswagen via l’application myVW, disponible en téléchargement sur l’Apple Store et le Google Play Store.

Cette collaboration entre Volkswagen et Google marque une étape importante dans l’intégration de l’IA dans l’industrie automobile. En proposant un assistant virtuel intelligent et personnalisé, Volkswagen améliore l’expérience de ses clients et renforce sa position sur le marché.