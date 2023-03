by

LinkedIn ajoute des outils d’IA pour générer des textes de profil et des descriptions de postes

La plateforme sociale professionnelle LinkedIn a enfin introduit l’IA générative sur son site. Avec le lancement de suggestions et de descriptions de postes rédigées par l’IA, il est désormais plus facile qu’auparavant d’optimiser votre profil professionnel.

Si vous êtes en recherche d’emploi qui trouve que la mise à jour de votre profil est une tâche fastidieuse, ne vous inquiétez pas, car la dernière fonctionnalité centrée sur l’IA vous facilitera la tâche. En fait, LinkedIn utilise l’IA depuis de nombreuses années, mais uniquement pour l’exploitation et la construction de réseaux.

Selon Engadget, l’entreprise a récemment ajouté une mise à jour alimentée par l’IA pour son interface qui est conçue pour LinkedIn Learning, les profils et le recrutement. Grâce aux suggestions d’écriture alimentées par l’IA, l’activité décourageante de la mise à jour de votre profil est désormais terminée. Cela vous aidera grandement à mettre de l’ordre dans votre profil et à attirer plus de potentiels clients/employeurs à long terme.

Quant aux recruteurs, cette fonctionnalité leur sera utile pour rédiger des descriptions d’emploi actualisées pour les postes vacants au sein de l’entreprise.

Tomer Cohen, chef de produit chez LinkedIn, explique que la plateforme utilise des modèles GPT pour ces fonctionnalités axées sur l’IA. Par exemple, la plateforme utilise GTP-3.5 pour les descriptions de postes, tandis que GTP-4 est utilisé pour les profils personnalisés.

Les utilisateurs de LinkedIn Premium en tireront le meilleur parti

L’entreprise souhaite également améliorer et étendre le service LinkedIn Learning afin de proposer des centaines de cours en ligne aux étudiants et aux professionnels.

Bien sûr, il y a une raison pour laquelle ces fonctions d’IA sont sélectives. Selon TechCrunch, elles ne sont pour l’instant accessibles qu’aux abonnés Premium. Il n’est pas nécessaire de réfléchir à ce que vous allez écrire dans les sections « titre » et « à propos » de votre profil, car l’IA fera le travail à votre place. De plus, la fonction d’intelligence artificielle ne produira pas uniquement des résultats que vous n’aimez pas. Vous avez le temps de les revoir, de les modifier et de les adapter à votre style avant qu’ils n’apparaissent sur votre profil.

Ces outils de profil et de description de poste ne sont que les derniers d’une série de fonctions alimentées par l’IA que l’entreprise a annoncées récemment : au début du mois, LinkedIn a déclaré qu’elle utiliserait des systèmes d’IA pour générer des invites pour des articles « collaboratifs », auxquels les utilisateurs humains peuvent contribuer. Microsoft, la société mère de LinkedIn, investit des milliards de dollars dans OpenAI, le développeur de ChatGPT et des modèles GPT sous-jacents utilisés par les outils de LinkedIn.