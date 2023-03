Nothing dévoile les détails des ear (2) avant son lancement

Nothing s’apprête à dévoiler ses troisièmes écouteurs entièrement sans fil, les ear (2), le 22 mars. Et, la société a diffusé des teasers pour maintenir la médiatisation. Quelques jours avant le lancement, elle vient de révéler quelques détails sur les futurs écouteurs.

Dans un récent fil de discussion sur Twitter, Nothing a révélé que les écouteurs ear (2) prendront en charge le codec audio LHDC 5.0 et le streaming Hi-Res Audio. Le LHDC (low latency high-definition) améliore encore la qualité audio et vient s’ajouter aux codecs AAC et SBC. L’objectif est de garantir une qualité audio encore plus élevée avec les successeurs des ear (1).

When creating our next-generation audio product, we knew audio quality had to be the highest focus. This is why Ear (2) supports LHDC 5.0 streaming. And is Hi-Res Audio certified as a result. The bar was high for Ear (1). But now it’s even higher.

—Nothing (@nothing) March 14, 2023