Les OPPO Find X6 et Find X6 Pro, et la OPPO Pad 2, seront annoncés le 21 mars

Il semblerait que de nombreux nouveaux smartphones soient lancés la semaine prochaine. Après que Huawei a confirmé le lancement de la série Huawei P60 et du Mate X3 pour le 23 mars, OPPO a également révélé que la série Find X6 serait prochainement lancée.

OPPO a officiellement confirmé que la série Find X6, successeur de la série Find X5 de l’année dernière, sera présentée le 21 mars lors d’un événement en Chine. L’image de teasing montre un dos en cuir, un appareil photo à téléobjectif, le MariSilicon X NPU et un réglage Hasselblad.

OPPO a mis en ligne une vidéo de présentation qui montre les zooms 1x, 3x et 6x. L’entreprise affirme que le smartphone peut prendre une photo claire de la lune, et des photos encore meilleures de personnes sous la lune, en mettant en avant le téléobjectif du téléphone. Elle compare également l’appareil photo avec d’autres smartphones, et indique que l’appareil photo utilise la réduction du bruit AI en temps réel, grâce au NPU MariSilicon X.

Le OPPO Find X6 Pro utiliserait le capteur Sony IMX989 avec un réseau de couleurs à quatre couches. Ce capteur est déjà utilisé dans les séries Xiaomi 12S Ultra et vivo X90 Pro.

Caractéristiques techniques du OPPO Find X6

Écran LTPO AMOLED de 6,74 pouces (2772 x 1240 pixels) 1.5K 40-120Hz, luminosité jusqu’à 1400 nits, gradation PWM 1440Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 2 4nm avec GPU Adreno 740

12 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13

Double SIM (nano + nano)

Caméra de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX890, OIS, 10-bit, caméra ultra large avec capteur Samsung JN1 de 50 mégapixels, caméra téléobjectif de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX890, OIS, Hasselblad, MariSilicon X NPU

Caméra frontale 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré

Résistant à la poussière et à l’eau (IP54)

USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, NFC à double antenne, USB Type-C

Batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide SuperVOOC de 80 W, charge sans fil, charge inversée

Caractéristiques techniques du OPPO Find X6 Pro

Écran AMOLED Quad HD+ 1-120Hz LTPO de 6,8 pouces, luminosité jusqu’à 2500 nits, gradation PWM 1440Hz

Processeur Snapdragon 8 Gen 2 avec GPU Adreno 740

12 / 16 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13

Double SIM (nano + nano)

Caméra de 50 mégapixels avec un capteur Sony IMX989, OIS, 10-bit, caméra ultra-large de 50 mégapixels avec capteur Sony IMX890, caméra téléobjectif de 50 mégapixels 2,7c periscope avec capteur Sony IMX890, OIS, Hasselblad, MariSilicon X NPU

Caméra frontale de 32 mégapixels

Capteur d’empreintes digitales intégré

Résistant à la poussière et à l’eau (IP68)

USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos

5G SA/NSA, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, NFC à double antenne, USB Type-C

Batterie de 5 000 mAh avec charge rapide SuperVOOC de 100 W, charge sans fil de 50 W, charge inversée

Le OPPO Find X6 devrait être disponible dans les coloris Starry Sky Black et Snowy Mountain Gold et le Find X6 Pro dans les coloris Feiquan Green et Cloud Ink Black. L’entreprise devrait lancer séparément un Find X6 Pro Dimensity Edition avec une densité de 9200 pixels, comme l’année dernière.

OPPO Find X6 Pro

“Feiquan Green”, “Cloud Ink Black”

12 + 256 GB

16 + 256 GB

OPPO Find X6

“Starry Sky Black”, “Snowy Mountain Gold”

12 + 256 GB China only, launch on March 21th — SnoopyTech (@_snoopytech_) March 15, 2023

OPPO Pad 2

OPPO a également confirmé le lancement de la OPPO Pad 2, successeure de la OPPO Pad de l’année dernière, lors de l’événement. Elle devrait présenter des caractéristiques presque analogues à celles de la OnePlus Pad et être disponible dans les coloris Light feather Gold et Nebula Grey.

Écran LCD 2.5D en verre incurvé de 11,6 pouces (2 800 x 2 000 pixels) au format 7:5 avec Dolby Vision, taux de rafraîchissement de 144 Hz

Processeur Dimensity 9000 jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Mali-G710 à 10 cœurs

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR5 avec 256 Go / 512 Go de stockage UFS 3.1

Android 13 avec ColorOS 13

Caméra arrière de 13 mégapixels avec flash LED

Caméra frontale de 8 mégapixels

USB Type-C Audio, quadruple haut-parleurs, Dolby Atmos

Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C

Batterie 9 500 mAh avec charge rapide SuperVOOC 67W

Nous devrions connaître plus de détails dans les prochains jours, avant l’officialisation des appareils la semaine prochaine.