Non, les photos de la lune sur les smartphones Galaxy S23 ne sont pas « fausses »

Une controverse est en cours sur la façon dont les smartphones Samsung insèrent de « fausses » images de la lune dans les photos de nuit, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Samsung vient d’expliquer comment le Galaxy S23 et ses autres appareils prennent des photos de la lune.

Les appareils photo des smartphones ne disposent pas des mêmes objectifs et des mêmes capacités de zoom que les appareils photo reflex numériques et les appareils photo sans miroir. C’est en partie pour cette raison que les photos prises sur un iPhone peuvent sembler différentes de celles prises sur un smartphone OnePlus ou Samsung : chaque entreprise a ses propres optimisations, sa propre balance des couleurs et d’autres caractéristiques qui influent sur le résultat final.

En 2020, Samsung a introduit le « Space Zoom » avec le Galaxy S20 Ultra, qui combinait la mise à l’échelle numérique et le zoom optique pour porter le zoom de l’image à 100x. Ce niveau de zoom est utile dans de nombreux scénarios, mais Samsung l’a également annoncé comme capable de prendre des images détaillées de la lune. La fonction a nécessité l’activation de « l’Optimiseur de scène », qui est utilisé pour de nombreuses fonctions de la caméra IA de Samsung.

C’est un message posté sur Reddit le 10 mars par l’utilisateur ibreakphotos qui a déclenché la controverse actuelle, affirmant que Samsung falsifiait les photos de la lune et que « le marketing de Samsung est trompeur ». L’utilisateur a téléchargé une image haute résolution de la lune, l’a réduite et a appliqué un flou (de sorte que tous les détails ont disparu), puis a pris une photo zoomée à l’aide d’un smartphone Samsung non spécifié. L’image finale contenait plus de détails que l’image originale.

Samsung a expliqué le fonctionnement de cette fonctionnalité à plusieurs reprises au fil des ans, notamment dans un article détaillé d’InputMag et dans une page d’information coréenne, mais la controverse a conduit Samsung à publier un nouvel article expliquant cette fonctionnalité. Il est basé sur le précédent article écrit en coréen, mais traduit en anglais pour plus de clarté.

Samsung explique dans son article : « Lorsque vous prenez une photo de la lune, le système de caméra de votre appareil Galaxy exploite cette technologie d’intelligence artificielle basée sur l’apprentissage en profondeur, ainsi que le traitement multi-images afin d’améliorer encore les détails. Lorsque l’Optimiseur de scène est activé et que la lune a été reconnue comme un objet, l’appareil photo offre aux utilisateurs une image claire et lumineuse grâce au moteur d’amélioration des détails de l’Optimiseur de scène qui s’ajoute à la technologie Super Resolution ».

L’optimiseur de scène

Samsung utilise un modèle d’intelligence artificielle intégré à l’appareil pour reconnaître la lune dans les photos, puis ajuste la mise au point et d’autres commandes pour capturer la meilleure image possible. L’image passe ensuite par un « moteur d’amélioration des détails de l’IA » afin d’éliminer le bruit dans les photos et de rehausser les détails. Comme le modèle d’IA a été entraîné sur de vraies photos de la lune, il peut ajouter des détails qui ne sont pas forcément visibles dans les données brutes. C’est ainsi que les smartphones modernes prennent toutes les photos, et pas seulement celles de la lune. L’IA de remplacement est simplement plus agressive avec les photos de la lune prises sur des smartphones Galaxy, car il n’y a généralement pas beaucoup de données avec lesquelles travailler — une photo de la lune prise sur un smartphone et non traitée pourrait n’être qu’un point lumineux.

Alors, les photos de la lune prises avec des smartphones Galaxy sont-elles « fausses » ou non ? Elles sont toujours basées sur une photo réelle que vous prenez avec votre smartphone, mais elles ont été considérablement améliorées grâce à un modèle d’intelligence artificielle formé à partir de bien meilleures photos de la lune. S’agit-il de la même photo si elle a été tellement modifiée ? Je dirais que oui, mais surtout parce que cela n’a pas beaucoup d’importance pour la photographie sur smartphone.

La seule alternative à ce niveau d’amélioration par l’IA est un point blanc flou, ce que l’on obtient lorsque l’Optimiseur de scène est désactivé, car les smartphones ne peuvent pas physiquement intégrer les objectifs et les capteurs nécessaires pour prendre des photos détaillées de la lune. Il faudra attendre quelques percées scientifiques pour qu’un rectangle plat dans votre poche puisse le faire.