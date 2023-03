Apple développerait une IA de type ChatGPT, idéale pour Siri ?

La célèbre société technologique Apple est l’une des premières à avoir lancé un assistant d’intelligence artificielle centré sur la voix dans l’industrie des smartphones avec Siri en 2011. Aujourd’hui, Apple cherche à développer une intelligence artificielle analogue au populaire ChatGPT pour l’avenir. Selon les rapports, il s’agit d’une tentative d’Apple de rejoindre la révolution de l’IA qui se produit actuellement, avec l’essor des chatbots et des modèles de langage centrés sur la startup OpenAI.

Il a été dit qu’Apple est à la traîne dans la course à l’IA et aux assistants virtuels, aux côtés de Google et d’Amazon, car le célèbre ChatGPT a pris le monde d’assaut lorsqu’il a été lancé l’année dernière.

Le rapport du New York Times évoque les différentes actions et projets des grandes entreprises technologiques, dont Apple, pour développer une IA de type ChatGPT afin d’améliorer sa technologie existante dans les smartphones et autres.

Pour Apple, le principal bénéficiaire est Siri, le célèbre assistant virtuel à commande vocale, qui présente un écart technologique important par rapport au célèbre ChatGPT.

La société de Cupertino aurait abordé cette question lors de son dernier événement sur l’intelligence artificielle, qui s’est tenu à huis clos et qui était axé sur ses développements dans ce domaine. On ne sait pas encore si Apple appliquera cette technologie à Siri, ni quel sera l’avenir du célèbre assistant de Cupertino.

Siri a été relégué au second plan, aux côtés d’Alexa et de Google

Siri, Alexa et Google Assistant ont été relégués au second plan par l’émergence de l’IA générative comme ChatGPT. Le New York Times a interviewé un ancien ingénieur d’Apple, John Burkey, qui a déclaré que le code de Siri était « encombrant » et qu’il faudrait plusieurs semaines pour mettre à jour le système avec des fonctionnalités de base. Cela s’explique par le fait que les ingénieurs doivent modifier l’ensemble du système pour apporter une mise à jour.

Dans une interview accordée au Financial Times, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a affirmé que les assistants vocaux étaient « aussi stupides qu’une pierre », ce qui est tout à fait justifié étant donné les investissements massifs de l’entreprise dans l’IA, l’OpenAI et le ChatGPT.

Spéculations sur l’événement d’Apple consacré à l’IA

Avec l’augmentation significative de l’IA sur le marché et la popularité croissante parmi les masses en raison des merveilles du contenu de la génération de texte et des réponses intuitives de ChatGPT, le géant de la tech cherche maintenant à se joindre à la grande image de l’IA.

Comme je l’ai déjà mentionné, Apple a organisé un événement secret auquel seuls les employés étaient conviés, au siège de la société à Cupertino. Cet événement a été baptisé « WWDC for AI » et a porté sur le développement de l’intelligence artificielle par Apple, qui se considère comme le « fer de lance » de la course, avec un concurrent de ChatGPT qui serait en cours de préparation. Ce sommet annuel sur l’IA destiné aux employés était auparavant exclusivement réservé aux employés et n’a fait son retour que cette année, après l’assouplissement des restrictions imposées par COVID.

Il semble que toutes les pièces du puzzle du développement de l’IA d’Apple soient en train de s’assembler, le dernier rapport étant centré sur le développement prochain par Cupertino d’une nouvelle technologie qui lui permettrait d’améliorer sa position dans l’industrie. L’ingénieur d’Apple a déclaré que Siri était en effet à la traîne en termes de technologie et de fonctionnalités, et qu’il devait s’améliorer pour rattraper des entreprises comme Microsoft, OpenAI et d’autres.