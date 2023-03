Huawei a commencé à teaser le lancement de son prochain smartphone pliable — le Mate X3. L’entreprise a publié une affiche pour le lancement du smartphone le 23 mars en Chine, où elle dévoilera également le Huawei P60.

L’image ne montre pas le Mate X3. Cependant, le texte qui y est écrit suggère que le nouveau smartphone pliable sera plus fin, plus léger et plus résistant.

Le premier teaser indique que le Huawei Mate X3 est aussi léger qu’une plume, ce qui témoigne de sa légèreté. Huawei a révélé qu’il développait le Mate X3 depuis un certain temps et qu’il avait apporté des améliorations majeures à son poids et à ses caractéristiques. Le deuxième teaser nous amène à son puissant écran en verre, qui sera meilleur que celui de son prédécesseur. Huawei met en avant cette nouvelle force et nous devons attendre de savoir si Huawei utilisera un nouveau verre Kunlun pour cet appareil pliable.

L’année dernière, Huawei n’a pas lancé de successeur au Mate X2 de 2021. Au lieu de cela, il est revenu au design pliable vers l’extérieur de son téléphone pliable original en lançant le Mate Xs 2. À l’inverse, le Mate X3 devrait présenter un design pliable vers l’intérieur plus traditionnel, à l’instar du Mate X2 et de la gamme actuelle d’appareils Galaxy Z Fold de Samsung.

En ce qui concerne ses caractéristiques techniques, le Mate X3 reste un mystère. Cela dit, Huawei aurait confirmé que le smartphone serait doté d’une connectivité par satellite. De précédentes fuites ont suggéré que cela permettrait des communications SMS bidirectionnelles sur le téléphone.

Huawei veut montrer son savoir-faire

Le PDG de Huawei Consumer Business Group, Yu Chengdong, a déclaré que Huawei était à la tête du développement du marché des téléphones mobiles pliables. La nouvelle génération de smartphones phares pliables va bouleverser l’idée que chacun se fait des smartphones à écran pliable grâce à des technologies innovantes plus avancées.

Huawei utiliserait également une nouvelle technologie de dissipation de la chaleur à base de graphène qui lui permettra de réduire l’épaisseur totale du téléphone.

Je suis très enthousiaste à l’idée du Huawei Mate X3 et j’ai hâte de voir les merveilles qu’il apportera aux consommateurs grâce à son design léger et robuste.