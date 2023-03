La photo de la lune capturée par le Galaxy S23 Ultra est considérée comme fausse

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung offre un zoom spatial 100x qui combine le zoom optique et le traitement informatique. Cette fonction est censée permettre aux propriétaires de l’appareil de prendre de superbes photos de la lune. Mais un test intéressant effectué par un utilisateur de Reddit, « ibreakphotos », indique que les images de la lune fournies par le Galaxy S23 Ultra sont truquées.

Il a écrit : « Beaucoup d’entre nous ont été témoins des photos époustouflantes de la lune prises avec les derniers zooms, à commencer par le S20 Ultra. Néanmoins, j’ai toujours eu des doutes quant à leur authenticité, car elles semblent presque trop parfaites. Bien que ces images ne soient pas nécessairement des fabrications pures et simples, elles ne sont pas non plus tout à fait authentiques ». Après avoir téléchargé une image haute résolution de la lune, il a réduit la résolution de l’image et ajouté un flou gaussien afin de faire disparaître les détails de la lune.

Il a affiché cette image sur l’écran de son ordinateur à un bout de la pièce, puis s’est rendu à l’autre bout de la pièce, a éteint la lumière et a fait un zoom sur l’écran à l’aide de son Galaxy S23 Ultra. Résultat ? L’image est devenue une photo détaillée de la lune qui ne ressemblait en rien à la tache blanche sur l’écran de l’ordinateur. Bien que Samsung affirme qu’aucune superposition d’image ou effet de texture n’est appliquée, elle utilise l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pour améliorer les photos de la lune.

L’abonné Reddit qui a effectué le test ci-dessus a ajouté : « J’espère que vous comprenez que Samsung utilise un modèle d’intelligence artificielle pour ajouter des cratères et d’autres détails à des endroits qui n’étaient que flous ». Alors que certains excusent Samsung en disant qu’il ne s’agit pas d’un exemple de marketing trompeur, d’autres disent que le fabricant n’explique pas clairement comment ces images sont produites.

Qu’en pensez-vous ? Samsung essaie-t-elle de tromper les consommateurs ou fait-elle simplement ce que la plupart des fabricants de smartphones font, à savoir utiliser l’IA pour améliorer les photos des utilisateurs.