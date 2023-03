La Microsoft Build 2023 sera donnée le 23 mai

Microsoft l’a officialisé : les dates de la conférence des développeurs Build ont été fixées. L’entreprise invite à un événement hybride où il sera question d’intelligence artificielle, mais aussi des produits établis du groupe de logiciels.

Comme Microsoft l’a annoncé hier soir, la Build 2023 se tiendra comme prévu du 22 au 25 mai 2023 à Seattle. Il s’agira d’un événement à deux volets, qui se déroulera en direct, mais aussi en ligne. Les dates diffèrent légèrement.

📣 Calling all devs!

Connect with product experts, industry disruptors, and cutting-edge partners to share ideas to build the future.

🌎 Digitally: May 23–24

🏙️ In person in Seattle, WA: May 23–25

Register now for #MSBuild—made by and for developers: https://t.co/tqMCPTVe1C pic.twitter.com/EmTQkGZOAc

—Microsoft Developer (@msdev) March 14, 2023