by

by

Avant l’annonce du 22 mars, les Nothing ear (2) ont été dévoilés

Avant l'annonce du 22 mars, les Nothing ear (2) ont été dévoilés

Nous ne sommes qu’à un peu plus d’une semaine de l’annonce des écouteurs ear (2) de Nothing prévue le 22 mars. Bien que l’annonce ne soit plus qu’à quelques jours, il semble que cela n’empêchera pas les fuites de gâcher l’événement avant l’heure.

Une fuite fournie par The Tech Outlook a révélé quelques spécifications clés pour les nouveaux écouteurs de Nothing. Ces spécifications sont accompagnées de plusieurs nouveaux rendus qui fournissent de gros plans détaillés de chaque écouteur et de l’étui de transport.

D’après les images, il n’y a pas de différences externes majeures entre les Nothing ear (2) et leur prédécesseur qui soient immédiatement perceptibles. Les deux sont constitués d’un châssis transparent, ont une forme analogue et sont livrés dans un étui de transport transparent. Cependant, il y a quelques changements mineurs au niveau du design.

Contrairement à l’itération précédente, il semble que le microphone antibruit ait été transféré en haut de la tige. Le marquage de la tige semble également avoir été légèrement modifié, ce qui indique clairement qu’il s’agit des Nothing ear (2).

En ce qui concerne les spécifications, la fuite suggère que les écouteurs pourraient avoir des haut-parleurs de 11,6 mm, tout comme les Nothing ear (1). Un autre aspect qu’ils pourraient partager est l’autonomie de 6 heures. Pour les ear (1), cette estimation concernait la lecture sans la réduction active du bruit (ANC). La fuite ne précise pas si c’est également le cas pour les ear (2).

Des améliorations pour la charge de l’étui

La batterie de l’étui de transport est l’un des domaines où il semble y avoir une amélioration. Si les informations sont exactes, le nouvel étui pourrait offrir 2 heures de charge supplémentaires par rapport à l’étui précédent, ce qui porterait l’autonomie totale à 36 heures. L’étui prend également en charge la recharge par son port USB-C ou sans fil avec un chargeur compatible Qi.

En outre, les nouveaux écouteurs de Nothing seraient plus légers de 0,2 gramme, incluraient l’ANC et auraient un indice de protection IP54. D’autres rumeurs ont également affirmé que les ear (2) pourraient bénéficier du Bluetooth multipoint et d’une fonction ANC personnalisée, deux éléments que les écouteurs originaux n’ont pas.