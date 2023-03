Il pourrait s’agir des spécifications finales du futur OnePlus Nord CE 3

Même si le OnePlus Nord CE 2 5G de 6,43 pouces a déjà fêté son premier anniversaire il y a quelques semaines, il semble que nous ayons encore un peu de temps à attendre avant la sortie d’un successeur. Aujourd’hui, une nouvelle source révise maintenant ses prédictions pour couvrir à la fois un Nord CE 3 et un Nord CE 3 Lite.

Si la source a raison, la fiche technique précédemment présentée pour le OnePlus Nord CE 3 5G « standard » concernera finalement la variante Lite du smartphone. Cela inclut un processeur Snapdragon 695 décent mais loin d’être impressionnant, ainsi qu’un écran LCD de 6,7 pouces avec des capacités de taux de rafraîchissement de 120 Hz, jusqu’à 256 Go d’espace de stockage interne associé à 8 Go de RAM, et un capteur principal de 108 mégapixels accompagné d’un duo de capteurs de 2 mégapixels à l’arrière de l’appareil sans aucun doute abordable.

Le OnePlus Nord CE 3 non-Lite, quant à lui, intègrerait la puce Snapdragon 782 qui sonne comme une amélioration majeure par rapport au Dimensity 900 de MediaTek à l’intérieur du Nord CE 2 de l’année dernière. Il s’agit d’une puce Qualcomm relativement nouvelle de milieu de gamme (bien que supérieur) qui peut donner au OnePlus Nord CE 3 un solide avantage sur beaucoup des meilleurs smartphones abordables en termes de puissance brute.

Bien sûr, les informations sur les prix restent inconnues à ce jour, ce qui n’est guère surprenant pour un appareil dont la sortie est prévue pour l’été. Le reste des spécifications récemment annoncées sont également assez impressionnantes pour un milieu de gamme Android, avec un écran AMOLED de 6,72 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz qui semble être un gros argument de vente au bon prix et essentiellement la même chose pour les 12 Go de RAM et les 256 Go d’espace de stockage maximum.

On attend aussi un OnePlus Nord 3

En ce qui concerne les capacités photo, le Nord CE 3 ne semble pas exactement révolutionnaire, avec un capteur photo principal de 50 mégapixels à l’arrière, un capteur photo secondaire de 8 mégapixels et un objectif tertiaire de 2 mégapixels, avec la batterie de 5 000 mAh susceptible de prendre en charge la charge rapide de 80 W.

Gardez à l’esprit que OnePlus a également un Nord 3 non CE dans les cartons, selon plusieurs initiés, et celui-ci devrait incruster un processeur MediaTek Dimensity 9000, jusqu’à 16 Go de RAM, un écran AMOLED de 6,72 pouces à 120 Hz, et une batterie de 5 000 mAh avec des vitesses de charge de 80 W.