realme travaille sur une copie de la Dynamic Island d’Apple nommée MiniCapsule

Depuis qu’Apple a présenté sa nouvelle fonctionnalité Dynamic Island sur l’iPhone 14 Pro, la communauté Android s’est empressée d’apporter cette fonctionnalité sur Android. Bien qu’il existe quelques applications qui tentent d’imiter l’expérience, nous n’avons pas vu de fabricants s’y essayer, jusqu’à présent.

Des images fraîchement fuitées nous ont montré que realme travaille sur sa propre version de la fonctionnalité. Comme repéré par 9to5Google, le vice-président de realme, Madhav Sheth, a tweeté une image du prochain smartphone de série C de sa société. Dans le tweet, Sheth souligne une nouvelle fonctionnalité qui fonctionne sur le smartphone de la série C, appelée MiniCapsule. Peu de temps après, le vice-président a rapidement supprimé l’image de son compte.

Ce qui était montré dans le tweet hâtivement supprimé était une fonctionnalité qui ressemblait beaucoup à la Dynamic Island de l’iPhone 14 Pro. À l’instar de la fonctionnalité d’Apple, l’image montrait un élément d’interface utilisateur flottant qui affiche une interface noire qui se cache derrière la découpe de la caméra frontale.

Sur l’image, MiniCapsule affiche l’état de charge du téléphone et cache en douceur la caméra frontale.

Une réelle attente

Bien que Sheth ait retiré son tweet, il n’a pas fallu longtemps aux auteurs de fuites pour agir. En collaboration avec SmartPrix, @OnLeaks a publié un GIF de MiniCapsule en action.

Bien sûr, il reste à voir si realme va introduire davantage de fonctionnalités avec sa version Dynamic Island. Apple montre actuellement les notifications d’appels et de messages, l’état de charge, les minuteurs, les contrôles musicaux et même voir les activités en direct. Nous ne savons pas non plus quand ce prochain téléphone realme sera lancé. Étant donné qu’il appartient à la série C, il pourrait être une offre abordable.

Lorsque cela se produira, realme sera le premier à copier la Dynamic Island d’Apple. Bien que Xiaomi ait imité son apparence avec le Civi 2, il n’offre pas les mêmes fonctionnalités qu’Apple. Le smartphone devrait faire ses débuts dans le monde sous le nom de Xiaomi 13 Lite.