Le ASUS Zenfone 10 fait surface avec ses caractéristiques et les détails de son lancement

Pricebaba a obtenu des informations exclusives sur le futur ASUS Zenfone 10 avec l’aide de l’informateur Paras Guglani qui a révélé les spécifications complètes et le calendrier de lancement.

Le ASUS Zenfone 9 a fait ses débuts l’année dernière, avec un écran AMOLED de 5,9 pouces d’une résolution full HD+ et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un Snapdragon 8+ Gen 1, jusqu’à 16 Go de RAM et un boîtier étanche IP68. Aujourd’hui, la dernière fuite révèle que le Zenfone 10 ne sera plus un smartphone phare compact, mais plutôt équipé d’un écran encore plus grand que celui du Galaxy S23.

Le Zenfone 10 d’ASUS (numéro de modèle AI2302) devrait être doté d’un écran AMOLED de 6,3 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Il sera alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 2 et disposera d’une énorme quantité de mémoire vive de 16 Go et d’un espace de stockage interne pouvant atteindre 512 Go. Pour que tout se passe bien, le Zenfone 10 disposera également d’une unité de refroidissement liquide et d’une généreuse batterie d’une capacité de 5 000 mAh avec charge rapide de 67 W.

L’appareil fonctionnera sous le dernier système d’exploitation Android 13, de sorte que les utilisateurs auront accès à toutes les dernières fonctionnalités. En ce qui concerne la photographie, le Zenfone 10 sera équipé d’un capteur photo principal de 200 mégapixels doté d’un système OIS. Il sera également doté d’un boîtier étanche à la poussière et à l’eau, classé IP68, comme son prédécesseur.

Le Zenfone 10 du géant taïwanais de la technologie ASUS devrait faire ses débuts dans le monde entier au cours du quatrième trimestre de cette année, en trois variantes de couleurs vives. Malheureusement, il n’y a pas encore d’information sur le prix de l’appareil.