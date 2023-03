Il est peu probable que Samsung lance un Galaxy S23 FE

Après la sortie étonnamment réussie du Galaxy S20 FE à l’automne 2020, Samsung a inexplicablement attendu jusqu’en janvier 2022 pour sortir un successeur à son smartphone haut de gamme abordable, et encore plus inexplicablement, le géant de la technologie a renoncé au Galaxy S22 FE.

La rumeur d’une Fan Edition pour les S22, S22+ et S22 Ultra de l’année dernière circulait depuis longtemps, faisant les gros titres il y a encore quelques mois, même si de nombreux initiés et informateurs avaient déjà anticipé son annulation. En théorie, un Galaxy S22 FE pourrait toujours voir le jour, mais avec les S23, S23+ et S23 Ultra maintenant sortis, toute l’attention des utilisateurs de Samsung se concentre naturellement sur un éventuel S23 FE… qui pourrait également ne pas se matérialiser après tout.

C’est du moins ce qu’affirme le journaliste allemand Roland Quandt, qui est l’une des sources les plus fiables d’informations internes sur les appareils mobiles non commercialisés tels que le Galaxy S23 FE. Sans fournir de preuves à l’appui de sa prédiction, ni même dire sur quoi elle repose exactement, Quandt affirme qu’il « ne semble pas qu’il y aura un Galaxy S23 FE cette année ».

Sure doesn't look like there'll be an S23 FE this year. — Roland Quandt (@rquandt) March 10, 2023

Cela laisse évidemment la porte ouverte à un lancement en 2024, bien qu’il serait très inhabituel (pour ne pas dire illogique) que Samsung mette en pause sa gamme de smartphones Fan Edition pendant deux années entières (ou plus) et revienne ensuite avec un Galaxy S23 FE comme si rien ne s’était passé en premier lieu.

Il est clair que le Galaxy S21 FE n’a pas eu le succès escompté (et celui de son prédécesseur), et il est de plus en plus évident que Samsung cherche à réduire considérablement le nombre de smartphones différents qu’elle sort année après année.

Vers une réduction de la gamme

Cependant, sur ce point, le plus grand vendeur de smartphones au monde a récemment fait l’objet d’une rumeur selon laquelle il préparerait un renouveau de la Fan Edition et une annulation du Galaxy A25 l’année prochaine, en plus d’un lancement du Galaxy A74 qui ne se produira presque certainement pas cette année.

Il n’est pas très logique que les Galaxy A7x et Galaxy S2x FE soient retirés à peu près en même temps, mais avec le Galaxy A54 qui coûtera probablement un peu plus cher que son prédécesseur et le S22 qui sera définitivement décoté après le lancement de son successeur, le portefeuille de Samsung semble assez complet.