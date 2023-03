Motorola Razr (2023) un changement de design bicolore

Une image publiée par 91mobiles nous montre le smartphone à clapet Motorola Razr (2023). Le rapport indique que le smartphone portera le numéro de modèle XT-2321-3.

L’image montre l’arrière du Razr (2023) avec l’appareil ouvert. Pour la première fois, les deux parties qui composent l’arrière de l’appareil sont de couleurs différentes, la moitié supérieure étant noire et la moitié inférieure marron.

La charnière, du moins la partie arrière, est visible en haut de la partie marron du dos. Vous pouvez également voir les deux caméras à l’arrière. Le Razr (2022) disposait également d’une double caméra située au même endroit, en haut à gauche, sur la partie supérieure de l’arrière du smartphone.

Certains rapports suggèrent que le Razr (2023) sera une grande amélioration par rapport aux précédents modèles. Cela pourrait s’expliquer par la concurrence acharnée à laquelle le smartphone à clapet est confronté avec le futur Galaxy Z Flip 5 et le nouveau Find N2 Flip de OPPO. Motorola a du pain sur la planche puisque le Galaxy Z Flip 4 a été le smartphone pliable le plus populaire l’année dernière, tout comme le Galaxy Z Flip 3 avait été le smartphone pliable le plus populaire l’année précédente.

L’un des points sur lesquels Motorola bat Samsung est l’écran de couverture externe.

Une grosse concurrence

L’écran AMOLED Quick View de 2,7 pouces du Razr devrait s’agrandir et peut-être se doter de nouvelles fonctionnalités. L’écran Quick View permet aux utilisateurs du Razr (2022) de voir les notifications, de contrôler la musique, de prendre des selfies et bien plus encore sans avoir à ouvrir le téléphone. Alors que le Galaxy Z Flip 5 pourrait être doté d’un écran de couverture plus grand que l’écran de 1,9 pouce utilisé sur le Galaxy Z Flip 4, Motorola continuera très probablement à surpasser Samsung avec cette fonctionnalité essentielle.

Un domaine où les fans du Razr aimeraient voir Motorola montrer les crocs est la batterie de 3 500 mAh. La capacité de la batterie du Galaxy Z Flip 4 n’était pas beaucoup plus élevée avec 3 700 mAh et bien que le format rende difficile l’inclusion d’une énorme batterie, c’est un domaine que les consommateurs veulent que Motorola et Samsung améliorent. La vitesse de charge rapide de la batterie du Razr de l’année dernière était de 33 W.