Samsung préparerait une énorme mise à jour pour améliorer les caméras de sa gamme Galaxy S23

Selon un tweet de Ice Universe, Samsung prévoit de publier une « grosse mise à jour » pour la série Galaxy S23. L’objectif de cette mise à jour (sans jeu de mots) est l’optimisation de la caméra. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs de Galaxy S23 se sont plaints des photos qu’ils prenaient avec ces smartphones. Il s’agit notamment du Galaxy S23 Ultra, le modèle haut de gamme, qui est équipé du capteur d’image HP2 de Samsung, d’une capacité de 200 mégapixels.

Grâce à l’association de pixels 16:1, le capteur photo principal du Galaxy S23 Ultra produit des images d’environ 12 mégapixels. Mais comme le binning des pixels permet aux pixels d’avoir davantage de données, les photos qui en résultent sont censées être plus nettes, avec moins de bruit et une meilleure plage dynamique. Mais cela ne signifie pas que le système photographique des trois modèles ne puisse pas bénéficier d’une mise au point.

Comme l’a écrit un abonné de Reddit, « Nous avons donc un téléphone qui se déconnecte tout le temps du Wi-Fi, qui ne peut pas rester connecté à son stylet, et qui ne peut plus prendre de photos appropriées avec un objectif supposé extraordinaire. Plus j’ai mon S23 Ultra, plus je commence à penser que Samsung a fabriqué un téléphone vraiment horrible… J’étais récemment à un spectacle de comédie et j’ai remarqué que je ne pouvais pas prendre de photos qui restaient focalisées (sic), quel que soit le mode que j’utilisais ».

Outre les problèmes liés aux photos prises par les caméras arrière de la gamme Galaxy S23, les utilisateurs de la gamme Galaxy S23 seraient confrontés à un autre problème : le décalage d’obturation. Un Redditor a déclaré : « J’ai mentionné dans un autre fil de discussion que cela arrivait aux smartphones Samsung depuis des années et j’ai reçu beaucoup de critiques de la part des fans qui essayaient de détourner le problème en disant qu’il s’agissait de vieux téléphones. Mais il semble que le décalage d’obturation soit l’une des plaintes les plus discutées à propos du S23 ».

D’autres se plaignent de textes flous sur les photos, d’artefacts apparaissant sur certaines images et de problèmes avec le mode nuit. Cette fonction permet aux utilisateurs de prendre des photos dans un environnement peu éclairé sans utiliser de flash. Espérons que la mise à jour de Samsung éliminera tous ces problèmes, ou du moins la plupart d’entre eux. N’oubliez pas qu’il n’est pas inhabituel pour un fabricant de smartphones de publier une mise à jour quelques semaines après le lancement d’un nouveau smartphone ou d’une nouvelle série de smartphones afin de résoudre certains problèmes.

Le mode nuit largement amélioré

Ice Universe a déjà suggéré que le mode nuit serait l’une des fonctionnalités améliorées par la prochaine mise à jour. Les utilisateurs accusent le traitement d’image de Samsung de trop accentuer les images, le Galaxy S23 Ultra étant plus coupable que ses deux frères. Et avec le temps de latence de l’obturateur, les photos peuvent être floues.

Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ disposent tous deux d’un capteur photo principal large de 50 mégapixels, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, d’un capteur photo téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x et d’une caméra frontale de 12 mégapixels pour les selfies et les chats vidéo. Le Galaxy S23 Ultra est équipé d’un capteur photo principal de 200 mégapixels susmentionné, d’un capteur photo ultra-large de 12 mégapixels, de deux capteurs photo téléobjectifs de 10 mégapixels (l’un avec un zoom optique 3x et l’autre avec un zoom optique 10x), et d’une caméra frontale de 12 mégapixels à l’avant.