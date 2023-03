Humane, la mystérieuse startup, pourrait lancer une caméra portable alimentée par l’IA

Une startup secrète, qui pourrait travailler sur une caméra portable à intelligence artificielle (IA), a levé 100 millions de dollars de fonds supplémentaires. Fondée par d’anciens cadres d’Apple, Imran Chaudhri et Bethany Bongiorno, en 2018, « Humane » est une startup entourée de mystère.

TechCrunch rapporte que Humane a levé un autre financement de 100 millions de dollars mercredi pour construire ce qu’elle appelle un « appareil intégré et une plateforme de services cloud » pour l’IA. Cela signifie qu’à ce jour, Humane a levé 230 millions de dollars de financement avec des investissements de Microsoft, du fondateur d’OpenAI, Sam Altman, et de LG.

La startup compterait des dizaines d’anciens employés distingués d’Apple, dont l’ancien directeur de l’ingénierie de la société, Patrick Gates, en tant que directeur de la technologie de Humane.

Selon The Verge, la société semble travailler sur une caméra portable qui, d’après Humane, « permettra aux gens d’emmener l’IA partout avec eux ». Dans son annonce de financement, la société indique également qu’elle intégrera la technologie d’OpenAI dans son appareil.

Humane devrait dévoiler son premier appareil au printemps. Toutefois, on sait peu de choses sur l’insaisissable « caméra » que la startup en vogue s’apprête à lancer.

Une mystérieuse caméra portable alimentée par l’IA

Dans un dossier d’investisseurs datant de 2021 et publié par Daring Fireball mercredi, des images semblent montrer que Humane travaille sur une caméra portable qui permet aux utilisateurs de communiquer et de prendre des photos et des vidéos. La fuite indique que l’appareil équipé d’une caméra « capture des moments que vous n’avez pas pensé à capturer » ou « des moments dont vous voulez vous souvenir ».

Le dossier de présentation de Humane se poursuit : « Vous pouvez les marquer [les photos et les vidéos] en appuyant sur “enregistrer” et ces moments seront traités sur le serveur afin que vous puissiez les rappeler dans différents styles, soit sous forme d’images, soit sous forme de vidéos ».

La caméra capture en permanence du contenu sur le porteur et les photos et vidéos sont ensuite traitées sur les serveurs de Humane avec l’aide de l’IA.

Selon le pitch qui a fait l’objet d’une fuite, Humane affirme que son logiciel d’IA sera capable de monter des images et des vidéos de l’environnement du porteur dans « différents styles » tels que « le cinéma, le documentaire, lifestyle, le candide, le photojournalisme, le sport, la rue, le paysage… ». Le pitch affirme : « Tous les traitements d’images assistés par l’IA sont effectués côté serveur, les couleurs sont dégradées, stabilisées et recadrées à la perfection en fonction de l’élément que vous souhaitez revivre ».

Étant donné qu’OpenAI est impliqué dans la société, vous pouvez parier que ChatGPT sera impliqué d’une manière ou d’une autre dans ce produit.

Demandez n’importe quoi à votre caméra

En outre, comme l’utilisateur porte en permanence la caméra alimentée par l’IA, il peut poser à l’appareil des questions sur son environnement, comme « Quelle est cette voiture ? » ou « Quel est ce bâtiment ? ». L’utilisateur peut également associer des gestes à des questions vocales, par exemple en montrant une voiture et en demandant de quel modèle il s’agit. On ne sait pas si l’appareil peut répondre aux questions en temps réel ou lors de la consultation ultérieure d’images et de vidéos.

Les diapositives détaillent d’autres fonctionnalités prévues pour la caméra Humane, notamment la « diffusion personnelle en direct » sur des plateformes comme Instagram Live et Snapchat. Elle comprend également la « surveillance des personnes âgées », qui permet de prendre des nouvelles à distance d’un proche, par exemple en demandant : « Comment va ma mère aujourd’hui ? A-t-elle pris ses médicaments ? A-t-elle été active ? ».

Il existe également une fonction de « rappel de souvenirs » grâce à laquelle l’utilisateur peut demander à l’appareil photo de lui montrer un souvenir spécifique du passé.

Le même pitch indique également comment le wearable sans nom pourrait prendre en charge les « micro-transactions qui nécessitaient autrefois un smartphone ». Ces actions seront « plus simples, plus rapides et plus fluides, grâce à la connaissance du contexte assistée par la vue » d’une caméra. Les diapositives décrivent comment la technologie de l’IA dans le mystérieux appareil de Humane pourrait apparemment répondre à des questions telles que « Est-ce que cela ira à ma femme ? » ou « Combien ai-je mangé aujourd’hui ? ».

Humane n’ayant pas officiellement annoncé d’autres détails sur son mystérieux produit à venir, ces informations restent hautement spéculatives. Il reste à voir ce que l’entreprise dévoilera plus tard dans l’année.