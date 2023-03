Elon Musk construirait une nouvelle ville pour ses employés au Texas

L’année dernière, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Elon Musk construisait un aéroport privé au Texas, ce que le milliardaire a démenti sur Twitter. Aujourd’hui, il semble qu’il nourrisse des projets bien plus ambitieux. D’après des témoignages de sources et des documents fonciers consultés par le Wall Street Journal, le populaire Elon Musk prévoit « une sorte d’utopie texane le long du fleuve du Colorado » pour ses employés.

Située à environ 35 miles d’Austin, l’idée derrière le coin de paradis texan de Musk est d’offrir des propriétés résidentielles avec des loyers inférieurs à ceux du marché aux employés de Tesla, SpaceX et Boring Company. Actuellement en construction et portant le nom de « Snailbrook », le site de la ville possède déjà des points de repère tels qu’une aire de fitness physique, une piscine et une poignée de maisons modulaires.

Mais les plans vont bien au-delà de la simple création d’un groupe d’habitations à proximité pour les employés. Musk rêverait de construire une ville entière, suffisamment peuplée pour exiger l’organisation d’élections afin de choisir son propre maire. Il aurait notamment discuté des plans de cette métropole avec son ami et ennemi Kanye West, qui est revenu sur Twitter à la demande de Musk, mais s’est rapidement vu imposer une interdiction permanente.

Jusqu’à présent, plus de 14 millions de m² de terrain auraient été achetés dans les environs d’Austin par des entités liées à des sociétés à responsabilité limitée appartenant à Musk et à ses cadres. Toutefois, les responsables fonciers et les agents immobiliers cités dans le rapport du WSJ estiment que Musk a en fait acheté plus de 24 millions de m² de terrain.

Outre les logements pour les employés, il est question d’un complexe résidentiel privé où Musk vivrait. Une école pourrait également voir le jour dans la région. Les plans de la ville de Musk montreraient plus d’une centaine de maisons dans les documents officiels soumis à la Cour des commissaires du comté de Bastrop. Cependant, le comté de Bastrop n’a pas encore reçu de demande, alors que la loi texane stipule qu’une classification de ville ne peut être accordée qu’après qu’un établissement ait logé 201 résidents et qu’un juge du comté ait donné son accord.

D’autres projets au Texas

Le prix d’une maison de deux ou trois chambres commencerait à 800 dollars par mois, soit près de trois fois moins que les offres comparables dans la région. En outre, les employés dont les contrats ont été résiliés devront quitter leur logement loué dans la ville de Musk dans un délai de 30 jours. Aucune des entreprises appartenant à Musk n’a confirmé les plans mentionnés ci-dessus, mais les images satellites citées par le WSJ suggèrent que des progrès significatifs ont déjà été réalisés.

Quant au Texas, il abrite déjà un site de production de Tesla d’une valeur d’un milliard de dollars, aux côtés des installations de SpaceX et de Boring Company. Selon l’Austin Business Journal, Musk envisage également un espace pour Neuralink et une usine de batteries au lithium pour Tesla au Texas. Il n’est donc pas surprenant que Musk veuille construire une ville peuplée par ses employés, en les attirant avec un loyer peu élevé et une réduction des tracas liés aux trajets domicile-travail.