Samsung pourrait se préparer à lancer un nouveau Galaxy SmartTag cette année

Samsung n’est pas la première marque qui vient à l’esprit lorsque l’on cherche un traceur d’objets. Ce type de confiance et d’attrait pour les consommateurs est actuellement assuré par Tile et le populaire AirTag d’Apple. Cependant, Samsung souhaite se frayer un chemin dans ce secteur avec un autre traqueur d’objets qui devrait arriver bientôt.

Citant des sources anonymes, SamMobile rapporte que Samsung prévoit un rafraîchissement de sa gamme Galaxy SmartTag. Et si tout se passe comme prévu, le traqueur d’objets de seconde génération de Samsung arrivera sur les étagères au troisième trimestre 2023 — peut-être à peu près au même moment que le lancement des prochains smartphones pliables de Samsung.

À l’heure actuelle, les détails sont rares sur les mises à niveau que l’on peut attendre de prochains Galaxy SmartTags, et nous ne savons pas non plus s’il est prévu de retravailler le design. Mais il serait intéressant de voir si Samsung parvient à renforcer les aspects utilitaires tels que la portée de détection, à ajouter de meilleurs haut-parleurs avec une portée d’alerte audio plus large, et à allonger la durée de vie de la batterie.

Les Galaxy SmartTags de la génération actuelle sont déjà l’une des meilleures alternatives aux AirTag, grâce à leur taille extrêmement compacte et à un vaste réseau de suivi pris en charge par des centaines de millions d’appareils à travers le monde. Cependant, le fait qu’ils soient liés aux écosystèmes SmartThings signifie qu’ils ne peuvent être utilisés que si vous avez un smartphone Samsung entre les mains — comme le Galaxy S23.

Un réel écosystème chez Samsung

L’aspect positif est que l’intégration étroite avec les produits Samsung signifie que vous n’aurez pas à vous creuser les méninges pour comprendre les fonctionnalités des applications tierces, et que tout se passe de manière transparente. De plus, le traqueur d’objets de Samsung est alimenté par une pile CR2032 standard, qui est utilisable pendant des mois et peut être remplacée facilement.

Un autre aspect extrêmement utile des Galaxy SmartTags est l’intégration avec des appareils de maison connectée qui fonctionnent bien avec le protocole SmartThings de Samsung et même avec certaines fonctions spécifiques au smartphone. Le bouton du tracker peut être personnalisé pour effectuer des tâches telles que le contrôle des lumières, et la prise en charge de la technologie à bande ultra-large permet aux utilisateurs de suivre l’emplacement dans un rayon de 15 mètres à l’aide d’indices AR dans l’application caméra.