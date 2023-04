Le nouveau casque AirPods Max 2 d’Apple n’arrivera pas avant fin 2024, voire 2025

Si vous avez envisagé de vous procurer une paire d’écouteurs AirPods Max, mais que vous craignez qu’une deuxième itération soit prochainement lancée, vous pouvez cesser de vous inquiéter : un analyste d’Apple affirme que les AirPods Max 2 pourraient ne pas être lancés avant fin 2024, voire 2025.

Les Apple AirPods Max ont été lancés en 2020, mais d’un point de vue audio, ils restent les meilleurs AirPods que vous pouvez acheter aujourd’hui. Non seulement ils font partie des meilleurs écouteurs du marché, mais leurs capacités de suppression du bruit sont du même ordre que celles du Sony WH-1000XM4 et du Bose Noise Cancelling Headphones 700.

De plus, étant donné la cadence habituelle du géant technologique californien pour le lancement de nouveaux AirPods, vous pourriez hésiter à acheter une paire, seulement pour que les Airpods Max 2 les remplacent plus tard dans l’année. Eh bien, la bonne nouvelle (ou la moins bonne, selon la façon dont vous voyez les choses) est que les écouteurs AirPods Max 2 ne seront peut-être pas disponibles avant plus d’un an.

Kuo utilise sa connaissance de la chaîne d’approvisionnement d’Apple pour faire des prédictions sur les produits que la société développe, et beaucoup de ses prédictions finissent par être réelles. Ainsi, bien que nous devions toujours prendre son analyse avec des pincettes — tant qu’Apple ne dit rien d’officiel, nous ne savons pas avec certitude quand ses produits seront lancés — il semble probable que nous attendrons un certain temps pour un rafraîchissement des meilleurs écouteurs d’Apple.

(1/2)

I predict Apple’s next important acoustic product refresh time is will be in 2H24-1H25. The following new products will likely start mass production in 2H24 at the earliest.

1. HomePod mini 2.

2. AirPods Max 2.

3. AirPods low-cost version.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 3, 2023