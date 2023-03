Le Galaxy Z Fold 5 ne se vanterait pas d’une caméra principale révolutionnaire

14,2 millions de smartphones pliables ont été vendus en 2022, et les smartphones pliables de Samsung représentaient 80 % d’entre eux, soit près de 12 millions. En revanche, 8 millions de smartphones pliables ont été livrés en 2021, Samsung représentant 87 % du marché. La société perd régulièrement des parts de marché au profit de ses rivaux chinois et, si l’on en croit une nouvelle rumeur concernant le Galaxy Z Fold 5, Samsung ne fait pas beaucoup d’efforts pour conserver sa position dominante.

Il semble de plus en plus probable que le Galaxy Z Fold 5 sera essentiellement un Galaxy Z Fold 4 avec une nouvelle puce et une nouvelle structure de charnière. L’appareil devrait avoir le même écran intérieur de 7,6 pouces et extérieur de 6,2 pouces que son prédécesseur, mais il pourrait être un peu plus grand et moins large. Selon une rumeur récente, Samsung aurait renoncé à inclure un emplacement dédié au stylet S Pen en raison d’obstacles technologiques.

En outre, une rumeur laissait entendre que le Galaxy Z Fold 5 serait équipé d’un capteur photo de 108 mégapixels, mais Ice Universe a mis fin à cette rumeur.

Galaxy Z Fold5 will continue to use the same camera module as Fold4. It is impossible to use HP2. — Ice universe (@UniverseIce) March 10, 2023

Il affirme que le Galaxy Z Fold 5 utilisera le même capteur photo que le Z Fold 4, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’il ait un capteur photo principal de 50 je mégapixels. La source explique qu’il n’est pas possible pour Samsung d’utiliser un capteur photo comme le capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels du Galaxy S23 Ultra, probablement parce que le capteur de 1/1.3 pouce est trop grand pour un smartphone pliable.

Le capteur ISOCELL GN3 de 50 mégapixels mesure 1/1,57 pouce, ce qui le rend plus adapté aux smartphones pliables, qui doivent avoir un profil plus fin que les smartphones conventionnels.

Un lancement en août

Un rapport antérieur provenant d’une source non établie avait indiqué que le smartphone pourrait remplacer le capteur téléobjectif 3x de 10 mégapixels par un capteur photo téléobjectif de 64 mégapixels avec un zoom optique 2x. Cette rumeur n’a été confirmée par aucune source crédible.

À 1599 euros, le Galaxy Z Fold 4 est un appareil très onéreux, il est donc naturel de s’attendre à un capteur photo de niveau phare, et bien que les appareils photo soient décents, ils ne sont pas au même niveau que les smartphones avec des caméras haut de gamme comme le Galaxy S23 Ultra, l’iPhone 14 Pro Max, et le Pixel 7 Pro.

Ainsi, même si un capteur de 50 mégapixels n’est pas un obstacle pour les fans inconditionnels de Samsung, il pourrait inciter certains acheteurs à se tourner vers des appareils actuels ou futurs dotés de meilleures spécifications en matière d’appareil photo.

Si Samsung s’en tient au même calendrier que l’année dernière, nous devrions voir le Galaxy Z Fold 5 faire ses débuts aux côtés du Galaxy Z Flip 5 dans le courant du mois d’août.