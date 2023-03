La dernière fuite du Pixel 7a révèle des photos et des spécifications

Récemment, nous avons vu ce qui était censé être le Pixel Fold se déplacer sous New York dans un wagon de métro. Aujourd’hui, un informateur de Twitter montre un trio d’images de ce qui semble être le prochain modèle abordable de Google.

Avant que le Pixel 8 n’arrive plus tard dans l’année, nous devrions voir le Google Pixel 7a — et la dernière fuite autour du smartphone de milieu de gamme nous a donné quelques photos réelles de l’appareil ainsi que des détails sur certaines spécifications.

Cette information émane de Debayan Roy sur Twitter, pas la source la plus connue, mais quelqu’un qui a divulgué des informations précises sur les smartphones dans le passé.

Pixel 7A • 6.1″ FHD+ 90Hz OLED

• Tensor G2 , LPDDR5 RAM, UFS 3.1

• 64MP Sony IMX787 + 12MP UW

• 5W wireless charging

• Android 13 pic.twitter.com/qGVzFQoKiZ — Debayan Roy (Gadgetsdata) (@Gadgetsdata) March 9, 2023

Les photos montrent le look attendu du Pixel 7a, avec une découpe pour la caméra frontale en haut de l’écran et la barre de caméra Pixel désormais familière à l’arrière. En bref, il ressemble à ce que l’on attend du Pixel 7a. En ce qui concerne l’écran, les bords d’écran sont plus épais sur le Pixel 7a.

En ce qui concerne les spécifications, Roy annonce un écran OLED de 6,1 pouces d’une résolution full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) à 90 Hz, soit le même que le Pixel 6 a, à l’exception de la fréquence de 90 Hz. Cela devrait assurer un défilement et des animations un peu plus fluides qu’auparavant. Le Pixel 6a disposait de 6 Go de RAM LPDDR5 et de 128 Go de stockage ; nous pourrions voir la même configuration pour le Pixel 7a cette année.

Le Tensor G2 sous le capot

Comme prévu, il y a apparemment un processeur Tensor G2 sous le capot, tandis que la caméra arrière serait un double capteur de 64 mégapixels (le Sony IMX787) et 12 mégapixels (supposé être le Sony IMX712). Il est également fait mention d’une recharge sans fil de 5W, ce qui n’est pas très rapide, mais constitue une première pour la gamme Pixel de milieu de gamme.

Ce que nous n’avons pas ici, c’est une mention d’une date de lancement, mais l’année dernière, le Pixel 6 a a été dévoilé lors de la Google I/O 2022. La conférence des développeurs de cette année a été fixée au 10 mai, il semble donc raisonnable de supposer que nous pourrions voir le Pixel 7a à cette occasion.