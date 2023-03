Meta prépare un sosie décentralisé de Twitter avec l’appui d’Instagram

« À terme, le graphique se séparera et, après l’inscription initiale, le partage de données entre Instagram et P92 sera minime, voire inexistant », a déclaré l’un des porte-parole à MoneyControl.

Le rapport ajoute qu’une première version de P92 permettra des fonctionnalités telles que des URL interactives dans les messages, l’affichage de badges de vérification, de noms d’utilisateur et d’une courte biographie. Il est intéressant de noter que ces informations seront tirées d’Instagram, et que les utilisateurs seront également informés de ce système de partage de données entre applications.

Meta a confirmé le développement de l’application, mais certains détails sont fonctionnels et déconcertants. L’idée semble presque répétitive, car Instagram dispose déjà d’une fonctionnalité Notes qui sert presque le même objectif que les Stories, mais exclusivement sous forme de texte, et qui se trouve juste en haut de la section DM.

Meta serait en train de planifier une nouvelle application sociale qui se concentrera sur le texte , apparemment dans le but de combler le manque d’une alternative à Twitter que Mastodon n’a pas réussi à combler . Selon un rapport de MoneyControl , le projet est actuellement en cours de développement sous le nom de code « P92 », et sera construit sur la même base de protocole décentralisé que Mastodon .