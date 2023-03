by

Que diriez-vous d’accéder au chatbot IA dont tout le monde parle directement depuis votre Apple Watch ? Une nouvelle application pour l’Apple Watch a vu le jour, et elle se concentre sur le dernier système à la mode dans le monde, connu sous le nom de ChatGPT, avec l’intelligence artificielle qui se dirige vers l’accessoire portable.

Cette nouvelle application s’appelle « watchGPT » et les utilisateurs peuvent la télécharger gratuitement sur l’App Store d’Apple pour l’ajouter à leur application Watch et l’intégrer à l’accessoire.

L’Apple Watch est devenue beaucoup plus intelligente grâce à cette récente application, centrée sur le chatbot d’intelligence artificielle largement accessible au poignet du public par un développeur connu.

Au cas où vous ne connaîtriez pas encore cette application, un développeur a utilisé les capacités de ChatGPT en tant que chatbot pour l’adapter à votre poignet. Cette application est optimisée pour l’Apple Watch uniquement, et n’est pas accompagnée d’une application iPhone pour les utilisateurs.

L’application a été créée par Hidde van der Ploeg, qui permet d’intégrer la célèbre technologie d’OpenAI à l’Apple Watch, moyennant un coût unique de 3,99 dollars. Elle permet d’interagir avec le chatbot et en obtenant des réponses à toutes les questions que vous souhaitez poser. Néanmoins, pour l’instant, les utilisateurs ne peuvent poser qu’une seule question. Le développeur indique qu’il prévoit de mettre à jour l’application pour permettre aux utilisateurs d’avoir une conversation complète.

Le chatbot ChatGPT est partout

watchGPT peut être ajouté à votre cadran de montre en tant que complication. Cette dernière est une caractéristique d’une montre qui va au-delà de l’affichage des heures, des minutes et des secondes. Vous pouvez paramétrer l’application pour qu’elle utilise une entrée vocale par défaut. L’application peut également être configurée pour lire les réponses à haute voix.

L’API de ChatGPT étant désormais disponible pour le public afin qu’il puisse l’utiliser et créer des applications, d’innombrables expériences peuvent désormais intégrer le chatbot et ses fonctionnalités dans leur technologie. L’une des expériences les plus récentes est donc watchGPT.

Vous ne pouvez pas y échapper. Le chatbot ChatGPT est partout.