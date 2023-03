Google aurait raté une grande occasion de lancer une technologie de type ChatGPT

Google a dévoilé Bard le mois dernier et a déclaré qu’elle continuait à le tester avant de le rendre disponible à plus grande échelle. À l’instar de ChatGPT, il répond aux questions de manière conversationnelle. Bien que l’utilisation de cette technologie aille bien au-delà des moteurs de recherche, Google craint que si le format d’IA s’avère populaire pour la recherche, Microsoft puisse s’emparer d’une part importante du marché publicitaire lucratif du produit de recherche populaire de Google.

Dans le même temps, Microsoft a bénéficié — et continue de bénéficier — de toute la publicité associée à sa décision audacieuse de rendre l’outil d’IA largement disponible. Google, quant à lui, rattrape son retard avec sa propre version, appelée Bard , qui, selon le Journal, s’inspire dans une certaine mesure des travaux de De Freitas et de Shazeer .

Deux ans plus tard, Microsoft a fait ce que Google n’avait pas fait en soutenant OpenAI, créateur de ChatGPT, en publiant une version bêta publique et en incorporant des éléments de cette technologie dans son moteur de recherche Bing.

Daniel De Freitas et Noam Shazeer, cités par le WSJ, souhaitaient que Google mette à disposition une démonstration publique et l’intègre à l’assistant virtuel Google Assistant, mais les dirigeants n’ont pas été convaincus, affirmant que la technologie ne respectait pas les normes de l’entreprise en matière de « sécurité et d’équité » des systèmes d’IA, ont indiqué au WSK des personnes au fait de l’affaire.