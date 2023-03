Windows 11 teste les recommandations de fichiers dans l’Explorateur de fichiers

La build 23403 ajoute quelques autres tests intéressants en plus des recommandations de fichiers. Elle étend le système Live Captions de Windows pour prendre en charge davantage de langues, notamment le chinois simplifié et traditionnel, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, le portugais et l’espagnol.

Microsoft indique qu’elle prévoit de “suivre les réactions et de voir comment cela se passe avant de l’offrir à tout le monde“, ce qui semble indiquer qu’elle est consciente que cette fonctionnalité pourrait être controversée. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que tout le monde ne voudra pas de résultats inattendus dans son navigateur de fichiers – même si, d’après la capture d’écran, il sera possible de réduire la section Recommandé.