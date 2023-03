L’application Apple Music Classical est annoncée et sera lancée le 28 mars

Si vous en avez assez de la musique moderne et que vous souhaitez profiter de l’époque où les canons étaient utilisés comme instruments, Apple a tout prévu. Apple fait son entrée sur la scène de la musique classique en streaming avec sa toute nouvelle application Apple Music Classical, disponible en pré-commande dans l’Apple App Store.

Les abonnés peuvent s’attendre à accéder à plus de 5 millions de titres, dont des nouveautés en haute qualité audio, ainsi qu’à des centaines de listes de lecture, des milliers d’albums exclusifs et bien plus encore. En outre, ils peuvent consulter les biographies des compositeurs et découvrir en profondeur les œuvres les plus importantes.

Dans le cadre de l’acquisition en 2021 du streamer Primephonic, basé à Amsterdam, Apple Music cible les amateurs de musique classique avec cette offre unique, qui se démarque des flux de découverte basés sur l’IA et la vidéo de son rival Spotify. Vous pouvez accéder à cette application avec votre abonnement Apple Music existant, et l’objectif est de proposer une application plus ciblée sur ce type de musique, par rapport à l’application Apple Music standard, qui est un fourre-tout.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i —Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023

L’application Apple Music Classical

Apple vous invite à découvrir la musique classique avec son application : Apple Music Classical. Grâce à elle, vous pouvez facilement effectuer des recherches dans le plus grand catalogue de musique classique au monde et bénéficier de la meilleure qualité audio possible, jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless.

Écoutez vos morceaux préférés comme jamais auparavant, avec un son spatial et sans publicité. De plus, les débutants peuvent facilement se familiariser avec le genre grâce à des centaines de listes de lecture essentielles, des biographies de compositeurs, des guides d’approfondissement et des fonctions de navigation intuitives.

Voici les caractéristiques principales de l’application :

Recherchez dans le plus grand catalogue de musique classique au monde

Recherchez par compositeur, œuvre, chef d’orchestre ou numéro de catalogue, et accédez rapidement à des enregistrements spécifiques.

Profitez de la meilleure qualité audio (jusqu’à 192 kHz/24 bits Hi-Res Lossless)

Écoutez vos classiques préférés grâce à la prise en charge de l’audio spatial Dolby Atmos.

Aucune publicité

Des centaines de listes de lecture essentielles, des biographies de compositeurs, des guides d’approfondissement et des fonctions de navigation intuitives.

Diffusion en continu depuis AirPlay sur les appareils sans fil compatibles.

Disponibilité

Apple Music Classical est disponible en précommande sur l’App Store et sortira le 28 mars. Pour l’instant, elle ne sera compatible qu’avec les appareils iOS fonctionnant sous iOS 15.4 ou une version ultérieure.

Un abonnement à Apple Music est nécessaire, et l’application est disponible pour les forfaits Individuel (10,99 euros/mois), Étudiant (5,99 euros/mois) et Famille (16,99 euros/mois), ainsi que dans les forfaits Apple One, mais pas avec le forfait Apple Music Voice (4,99 euros/mois).