Microsoft Bing atteint les 100 millions d’utilisateurs actifs grâce à son IA

Le moteur de recherche Bing de Microsoft vient d’entrer dans une ère nouvelle et inattendue. Alors que son rival, Google, a longtemps dominé le marché, tant en termes de navigateurs que de moteurs de recherche, Microsoft est en train de gagner rapidement du terrain sur son plus grand concurrent. Quel est le succès qui a permis à Bing de sortir de l’oubli ? Bing Chat, bien sûr.

Le mois dernier, Microsoft a présenté au monde entier les nouveaux produits Bing et Edge, dotés d’une intelligence artificielle, qui vous serviront de « Copilot pour le Web ». Le nouveau Bing et Edge alimenté par l’IA ont connu de grands progrès au cours du premier mois et ont été mentionnés comme des produits qui contribuent à façonner notre futur développement de produits.

Microsoft a annoncé que son moteur de recherche Bing venait de franchir la barre des 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens pour la première fois de son histoire. Il s’agit d’un événement important, car il marque une progression constante depuis son lancement.

En outre, 1/3 des utilisateurs qui font partie de l’aperçu de Bing Chat l’utilisent activement chaque jour et 45 millions de chats ont été menés depuis le lancement. Bien que ce chiffre soit faible par rapport à celui de Google, Microsoft se félicite de sa croissance.

Selon l’entreprise, deux facteurs favorisent l’essai et l’utilisation :

Microsoft est confiant dans sa croissance avec Bing et Edge, puisque l’entreprise a vu le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens multiplié par 6 avec le lancement de sa nouvelle application Bing.

Pour poursuivre cette croissance, l’entreprise introduit de nouvelles fonctionnalités d’IA et prévoit de parler de l’avenir du travail avec l’IA lors d’un événement qui aura lieu le 16 mars. Avec son expérience « Recherche + Réponses + Chat + Création », Microsoft est sûr de révolutionner le moteur de recherche.

Bing Chat moving today to 10 chats per session/120 total per day.

Engineering making steady progress with quality of experience giving us confidence to expand the testing. Let us know how it’s working for you!

—Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) March 8, 2023