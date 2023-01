Microsoft envisage du contenu recommandé pour l’Explorateur de fichiers de Windows 11

La manière dont Microsoft promeut ce qu’elle appelle le contenu recommandé (ou, comme beaucoup de gens les décrivent, les publicités) a été plutôt controversée pour les utilisateurs de Windows 11 jusqu’à présent.

Après tout, personne ne veut que Microsoft affiche des suggestions de sites ou d’applications sur leurs appareils, mais malgré cela, le géant du logiciel semble insister sur cette approche très critiquée.

La dernière idée que le géant des logiciels tente apparemment de mettre en œuvre dans Windows 11 vise l’Explorateur de fichiers. Après avoir fait de l’Explorateur de fichiers le gestionnaire de fichiers que tout le monde aime à nouveau (grâce à l’ajout de la prise en charge des onglets), Microsoft prévoit maintenant de ruiner toute l’expérience avec l’ajout de ce qu’on appelle le contenu recommandé.

I’ve recreated the dialog, here’s what it looks like without all the resource hacker crap. pic.twitter.com/rHNYSoE0ta

— Xeno (@XenoPanther) January 6, 2023